Acción Nacional incorpora nuevos perfiles ciudadanos en Xochimilco

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, afirmó que el partido fortalece su presencia en la alcaldía Xochimilco con la incorporación de nuevos liderazgos ciudadanos, durante un encuentro con militantes, simpatizantes y vecinos de la demarcación.

En la reunión, la dirigente sostuvo que Acción Nacional busca ampliar su base de apoyo mediante la integración de perfiles ciudadanos y reiteró que el partido mantendrá la apertura de sus candidaturas a personas que no necesariamente provengan de la militancia.

Señaló que en Xochimilco existe una ciudadanía que ha participado en la defensa de temas como el agua, la tierra y la seguridad, por lo que consideró que esas causas pueden fortalecer el proyecto político del PAN.

Afirmó que el partido pretende conformar cuadros que recorran las calles para atraer a personas inconformes con la situación actual del país y de la capital.

La dirigente panista también destacó la incorporación al proyecto del partido de Eros Rodríguez, a quien describió como un líder social, y aseguró que cada vez más mujeres y hombres se suman a Acción Nacional con miras a las próximas elecciones.

Además, reconoció el trabajo político de la exdiputada local y federal Wendy González Urrutia, a quien atribuyó una trayectoria de varios años de gestión y acompañamiento a habitantes de Xochimilco.

La presidenta del PAN capitalino señaló que diversas personas de distintas alcaldías se han acercado al partido para participar en sus actividades y sostuvo que la estrategia consiste en fortalecer la participación ciudadana dentro de la organización política.

Por su parte, Wendy González Urrutia afirmó que es necesario reforzar las acciones para proteger a las familias frente a problemas como la extorsión, las amenazas y el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos.

La exlegisladora también hizo referencia a casos en los que personas son presuntamente engañadas mediante ofertas de empleo publicadas en internet, particularmente aquellas relacionadas con supuestos centros de atención telefónica, y sostuvo que esta situación requiere mayor atención por parte de las autoridades.

Ambas panistas reiteraron su llamado a incrementar la participación ciudadana en el partido y manifestaron que Acción Nacional buscará consolidar su estructura territorial en Xochimilco de cara a los próximos procesos electorales.