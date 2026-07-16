Recepcionista agredida en hotel de Santa Fe cuenta su versión: “Fue por algo muy absurdo...vino a arruinar mi vida”

"Vivo con miedo" | Recepcionista agredida en hotel de Santa Fe revela cómo vivió la agresión. (Ciro Gómez Leyva )

La recepcionista que fue brutalmente agredida por un huésped en un hotel de la zona de Santa Fe alzó la voz y compartió cómo vivió el ataque que quedó registrado en video.

Una recepcionista del hotel Park Life Paradox en Santa Fe fue agredida brutalmente por un huésped sin que nadie interviniera y todo quedó registrado en video. El agresor ha sido identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez y sigue libre sin consecuencia alguna. pic.twitter.com/uFxwlEAoyG — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 15, 2026

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, la trabajadora aseguró que su única exigencia es que se haga justicia, pues considera que el hombre reaccionó con una violencia desproporcionada por un motivo completamente absurdo. Desde entonces, dijo, vive con miedo.

Un guardia de seguridad del hotel observaba la agresión sin intervenir

La empleada relató que, mientras era insultada y golpeada, pidió en repetidas ocasiones ayuda al guardia de seguridad del hotel para que interviniera. Sin embargo, explicó que el vigilante únicamente le respondió que no podía detener al huésped porque eso podría ocasionarle problemas, por lo que solo permaneció observando mientras ocurría la agresión.

También explicó que, por la naturaleza de su trabajo como recepcionista, está acostumbrada a atender a clientes difíciles y a mantener la calma frente a personas prepotentes, siguiendo siempre los protocolos del hotel. No obstante, aseguró que en esta ocasión la situación se salió completamente de control y que el temor la paralizó mientras intentaba protegerse.

Afirmó que nunca intentó confrontar al agresor y que su única intención era conseguir ayuda del personal de seguridad. Ante la falta de apoyo, decidió alejarse y comenzar a grabar con su teléfono para dejar evidencia de lo que estaba ocurriendo y mantener comunicación con su jefa mientras era agredida.

Hasta el momento, no se sabe nada sobre el paradero del agresor

El caso salió a la luz luego de que Grupo Fórmula difundiera el video captado el pasado 29 de junio. En las imágenes se observa a un hombre, identificado presuntamente como Octavio Jorge Cortés Jiménez, insultando a la recepcionista, golpeando con fuerza el mostrador y, posteriormente, atacándola físicamente. La grabación muestra cómo intenta arrebatarle el teléfono, la golpea en el rostro, lanza el dispositivo al suelo en varias ocasiones y la persigue hasta alcanzarla para propinarle una patada y dos puñetazos, mientras el guardia de seguridad permanece sin intervenir.

Octavio Cortés es un empresario del sector inmobiliario que, de acuerdo con diversos reportes, ha sido señalado por más de 80 personas por presunto fraude inmobiliario en Mazatlán y también ha sido vinculado en señalamientos públicos con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga la agresión y, hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.