Realizarán nueva jornada del Reciclatrón en Coyoacán para el acopio de residuos electrónicos





La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el próximo 18 de julio llevará a cabo una nueva jornada del programa Reciclatrón en Canal Nacional, Puente de Patos, en la alcaldía Coyoacán, donde la ciudadanía podrá entregar de manera gratuita residuos eléctricos y electrónicos para su reciclaje y disposición adecuada.

La jornada se desarrollará de 09:00 a 16:00 horas y forma parte del programa permanente de la dependencia capitalina para promover el manejo responsable de este tipo de desechos, los cuales requieren un tratamiento especializado para evitar afectaciones al medio ambiente.

Se recibirán equipos eléctricos y electrónicos en desuso, entre ellos computadoras, teclados, monitores, impresoras, teléfonos celulares, reproductores de audio y video, pequeños electrodomésticos y pilas, entre otros dispositivos.

Los residuos recolectados serán enviados a empresas autorizadas, donde serán sometidos a procesos de desensamble, reciclaje y aprovechamiento de materiales, con el objetivo de garantizar una disposición final ambientalmente adecuada.

La dependencia precisó que no serán aceptados focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público ni equipos desarmados, rotos o contaminados.

Recomendó que los aparatos sean entregados limpios y, de preferencia, completos, para facilitar la recuperación de materiales que posteriormente puedan ser reutilizados en la fabricación de nuevos productos.

Para participar en la jornada no será necesario realizar un registro previo; sin embargo, las personas interesadas deberán consultar el límite de residuos permitido por participante.

En el caso de empresas e instituciones, la Sedema indicó que será necesario registrar previamente un inventario de los equipos que se entregarán mediante el formulario habilitado para ese fin. Si no se requiere documentación adicional, esa condición deberá señalarse en el registro.

El programa Reciclatrón es operado por la Sedema, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental, y busca fomentar la correcta separación, recolección y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, así como promover una mayor conciencia sobre el impacto ambiental que genera este tipo de desechos y la importancia de su manejo adecuado.