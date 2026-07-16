Denuncian más de 4 mil delitos en transporte público en 16 meses, con sólo 4% detenidos in fraganti

Robos Seguridad Metro. (La Crónica de Hoy)

Los delitos a bordo de transporte público en la Ciudad de México continúan como un problema recurrente. En un año y cinco meses, se iniciaron más de cuatro mil carpetas de investigación en el Ministerio Público de la Fiscalía capitalina por robos, sin embargo el número de personas detenidas al momento en el que cometen el crimen y son presentados ante las autoridades es de 199 aún cuando en los últimos meses, se anunció un despliegue operativo de elementos policiacos que viajarían en cubierto en el Sistema de Transporte Colectivo y que tendrían pronta reacción a los ilícitos.

La seguridad en las 12 Líneas del Metro, a cargo de la SSC, únicamente se limita a la presencia de cuatro mil 330 elementos policiales en las 195 estaciones.

Tras la incidencia de varios incidentes en el Metro — y otros transportes de la Movilidad Integrada — el jefe de la policía, Pablo Vázquez Camacho, informó que se mantiene el apoyo al Sistema de Transporte Colectivo Metro con operativos de seguridad en todas las estaciones y convoys. Señaló que continúa el reforzamiento del personal de agrupamientos en los vagones, así como la presencia de elementos que realizan labores de inteligencia vestidos de civil.

La cantidad de agentes de la SSC tampoco creció cómo se prometió, incluso disminuyó. En diciembre del 2024, se presumió que el Metro “es un medio de movilidad muy sensible que no podría funcionar sin el respaldo de los cinco mil 800 efectivos de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria Industrial (PBI) que participan todos los días en la seguridad; pero a través de datos obtenidos vía transparencia, la SSC tiene asignados cuatro mil 330 elementos a las instalaciones del Metro, una baja del 25 por ciento de la presencia policial.

Aún cuando las autoridades de seguridad prometieron el operativo que permitiría llevar a infractores infraganti al Ministerio Público y atender a las víctimas de manera inmediata, la cantidad de arrestos es bajo en comparación con las denuncias abiertas en la Fiscalía. Cuando se anunció el reforzamiento policial, en 2025, el número de arrestados por agentes de la SSC en Metrobús, Metro, Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y Trolebús fue de 150 personas, en tanto que en ese mismo lapso, se iniciaron tres mil 684 carpetas de investigación por robos con y sin violencia.

En ese año, se acumularon mil 407 denuncias por robo con y sin violencia en el Sistema de Transporte Colectivo, con 92 arrestos de la SSC — ya con el operativo de reacción inmediata desplegado — al momento de que se cometió el crimen, con 6.5 por ciento de arrestos in fraganti. En segundo lugar, la Fiscalía capitalina tiene un nivel de segregación de robo en el transporte público con y sin violencia de mil 279 carpetas de investigación, sin especificar en qué medio de movilidad se cometió.

Después, en el Trolebús fueron detenidos 19 infractores por robo a pasajero, con 487 carpetas en el MP, sólo el 3.9 por ciento de sujetos arrestados de manera inmediata. En el Metrobús fueron arrestados 92 presuntos ladrones, con 417 denuncias en la Fiscalía, nueve por ciento de detenciones prontas.

Se mantienen abiertas 46 carpetas de investigación por robos en el RTP, con sólo un detenido momentos después de que sucedió el hecho.

Ya en 2026, hasta el 12 de mayo, la Fiscalía reportó 419 carpetas por robo en transporte público con y sin violencia. En el Sistema de Transporte Colectivo se reportaron 383 delitos de este tipo, con 32 detenidos por la reacción inmediata, equivalente al ocho por ciento de los ilícitos.

En el Trolebús fueron arrestados cuatro aparentes ladrones, con 165 carpetas abiertas, en el MP, el dos por ciento de los arrestos por las denuncias. Por robo en el Metrobús se iniciaron 122 acusaciones, con 13 detenidos, 10 por ciento de capturas in fraganti.

Y en el RTP, 14 víctimas acudieron a la Fiscalía a denunciar, con cero detenidos a la brevedad en que sucedió el ilícito.

Pablo Vázquez Camacho, informó que se mantiene el apoyo al Sistema de Transporte Colectivo Metro con operativos de seguridad en todas las estaciones y convoys.

Señaló que continúa el reforzamiento del personal de agrupamientos en los vagones, así como la presencia de elementos que realizan labores de inteligencia vestidos de civil, pero el número de detenidos sigue distante conforme a la cantidad de denuncias.