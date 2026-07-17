Despliegan policías, drones y helicóptero para el periodo vacacional en el EdoMéx

El Gobierno del Estado de México puso en marcha el Operativo Vacaciones de Verano 2026, un dispositivo de seguridad y protección civil que estará vigente del 17 de julio al 31 de agosto con el objetivo de reforzar la vigilancia para turistas y habitantes de la entidad durante el periodo vacacional.

El arranque del operativo fue encabezado por la gobernadora Delfina Gómez en Toluca, donde dio el banderazo de salida a las corporaciones y dependencias participantes.

El despliegue contará con un estado de fuerza de 2 mil 732 policías estatales, además de la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, las direcciones de Seguridad Pública municipales, la Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y la Secretaría de Salud, a través de los Servicios de Urgencia del Estado de México (SUEM).

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que las acciones se realizarán de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno.

El funcionario indicó que la Secretaría de Seguridad desplegará 780 unidades, 25 binomios canófilos, 25 equinos, 20 drones y un helicóptero, recursos que serán utilizados para labores de vigilancia y atención durante el periodo vacacional.

También señaló que estos recursos se complementarán con los efectivos de las corporaciones municipales, así como con personal de la Defensa, Marina y Guardia Nacional, quienes tendrán presencia en las principales zonas turísticas del estado.

Como parte del operativo, las autoridades prevén brindar cobertura en 12 Pueblos Mágicos, 25 Pueblos con Encanto y 132 centros turísticos y de esparcimiento distribuidos en la entidad.

Además, se realizarán patrullajes y se establecerán cordones de seguridad en 21 rutas turísticas, así como en las principales carreteras y vías de acceso al Estado de México.