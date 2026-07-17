Más de mil 400 estudiantes y docentes participan en estrategia de educación cívica del IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, realizó una serie de encuentros con integrantes de las Mesas Directivas de Sociedades de Alumnas y Alumnos de secundarias técnicas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la formación democrática y la participación estudiantil en los planteles educativos.

Las actividades formaron parte del Programa de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía 2026, específicamente de la acción institucional denominada “Asesorar y coadyuvar en la organización de procesos electivos en entornos escolares”, mediante la cual el organismo electoral busca promover el liderazgo estudiantil, la participación democrática y el ejercicio responsable de la representación escolar.

Los encuentros se desarrollaron en colaboración con la Dirección General de Educación Secundaria Técnica (DGEST) y reunieron a estudiantes que fueron electos para integrar las Mesas Directivas de Sociedades de Alumnas y Alumnos durante el ciclo escolar 2025-2026, así como a personal docente de las escuelas secundarias técnicas de la capital.

El primer encuentro estuvo enfocado en apoyar a las y los representantes estudiantiles en la elaboración de los planes de trabajo que implementarían en sus escuelas. Para ello recibieron herramientas orientadas a organizar proyectos encaminados a mejorar la convivencia escolar, impulsar la participación colectiva y atender necesidades de sus comunidades educativas.

En un segundo encuentro, las y los participantes compartieron los avances obtenidos en la ejecución de esos proyectos, intercambiaron experiencias sobre los desafíos enfrentados durante su implementación y conocieron estrategias para resolver las dificultades identificadas, con el propósito de fortalecer el aprendizaje colaborativo y mejorar sus iniciativas.

Finalmente, durante el tercer encuentro, las mesas directivas presentaron los resultados de sus proyectos mediante expresiones creativas como pintura, fotografía y collage. A través de estos trabajos mostraron las acciones desarrolladas para mejorar sus entornos escolares con la participación de la comunidad estudiantil.

En total, las tres jornadas reunieron a mil 431 participantes, de los cuales mil 21 fueron mujeres y 410 hombres, entre estudiantes y personal docente, según datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El organismo señaló que estas actividades buscan brindar herramientas para el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos escolares, además de fomentar valores relacionados con la ciudadanía, la representación democrática, el compromiso colectivo y la participación de las y los estudiantes en la vida escolar.