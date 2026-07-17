¿Se sintió el sismo también en CDMX? Personas reportan haber percibido el temblor de 7.4 en Chiapas, pero no se activó la alerta

Sismo de 7.4 en Chiapas se sintió en la CDMX, pero no activó la alerta sísmica (Rogelio Morales Ponce)

El sismo de magnitud 7.4, con epicentro al suroeste de Huixtla, Chiapas, registrado la mañana de este viernes 17 de julio, también fue percibido en algunas zonas de la Ciudad de México, aunque de manera ligera y sin que se activara la alerta sísmica.

Tras el movimiento telúrico, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir que alcanzaron a sentir el temblor en alcaldías de la capital, principalmente en edificios altos. Sin embargo, la intensidad fue baja, por lo que en la mayoría de los casos no fue necesario realizar evacuaciones.

Aunque el sismo fue de gran magnitud, el Sistema de Alerta Sísmica no activó los altavoces en centro del país

De acuerdo con los criterios del SASMEX, la alerta debería emitirse cuando ocurre un sismo de magnitud mayor a 5 a menos de 200 kilómetros de una ciudad protegida; de magnitud superior a 5.5 a menos de 350 kilómetros; o de magnitud mayor a 6 cuando el epicentro se localiza a más de 350 kilómetros, siempre que las condiciones permitan generar un aviso oportuno.

El Sistema de Alerta Sísmica brinda cobertura en nueve entidades del país: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Morelos, Colima y Chiapas.

Tampoco se activó la alerta en los teléfonos celulares

Además de que no sonaron los altavoces, tampoco se emitió la alerta sísmica en los teléfonos celulares de los habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

La notificación de alerta en dispositivos móviles forma parte del sistema de alertamiento implementado por las autoridades para advertir a la población sobre sismos que representan un riesgo para la capital. Sin embargo, en esta ocasión los usuarios reportaron que tampoco recibieron el aviso en sus teléfonos.

El sur del país reportó que el movimiento fue percibido con intensidad

Mientras que en la capital el movimiento fue leve, habitantes de Chiapas y Tabasco reportaron evacuaciones preventivas, al igual que en algunas zonas de Guatemala, donde también se percibió el temblor.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, tras el sismo, inició los protocolos de evaluación para revisar posibles afectaciones y mantener comunicación con las autoridades estatales y municipales.