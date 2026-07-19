PAN CDMX pide reforzar medidas sanitarias ante aumento de casos de COVID-19

La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México llamó al Gobierno capitalino a reforzar las medidas sanitarias, ampliar la capacidad hospitalaria y fortalecer las campañas de información y vacunación contra el COVID-19, luego del incremento de casos registrado durante las últimas semanas.

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez señaló que, con base en cifras oficiales, el número de contagios confirmados ha mostrado un aumento en la capital.

Después del Mundial y hasta el 15 de junio se habían contabilizado 124 casos positivos de COVID-19, con una positividad de 1.2 por ciento. Agregó que para la Semana Epidemiológica 27, con corte al 15 de julio, la cifra ascendió a 316 casos.

Ante este escenario, la dirigente panista solicitó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México incrementar la capacidad hospitalaria, reforzar las medidas preventivas y promover una campaña informativa para fomentar el cuidado personal y la vacunación.

Afirmó que el aumento de contagios representa una señal de alerta y consideró necesario evitar que la ciudad enfrente una situación similar a la registrada durante los momentos más críticos de la pandemia.

Además, señaló que la Ciudad de México concentra el mayor número de casos positivos de COVID-19 en el país, aunque indicó que otras entidades también reportan incrementos en los contagios. Entre ellas mencionó al Estado de México, con 93 casos; Hidalgo, con 83; Jalisco, con 47, y Zacatecas, con 38, de acuerdo con el último corte referido por el partido.

Piden mantener vacunación y prevención

La presidenta del PAN capitalino hizo un llamado al Gobierno local para no disminuir las acciones de prevención y mantener las jornadas de vacunación con disponibilidad de dosis, además de garantizar espacios hospitalarios para la atención de pacientes que presenten complicaciones derivadas de la enfermedad.

Por su parte, el secretario general del PAN Ciudad de México, Héctor Barrera, consideró que las autoridades capitalinas deben prestar mayor atención al comportamiento de los contagios y evitar minimizar el incremento registrado en las últimas semanas.

El dirigente también exhortó a las alcaldías de la capital a implementar acciones sanitarias en sus demarcaciones, garantizar la disponibilidad de insumos e intensificar la difusión de información preventiva entre la población.

Señaló que el objetivo es evitar un incremento en las defunciones y una eventual saturación de los servicios hospitalarios, por lo que insistió en la necesidad de mantener medidas de vigilancia y prevención frente al comportamiento reciente del COVID-19.

La postura fue presentada por la dirigencia capitalina del PAN como un llamado a las autoridades sanitarias para reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención ante el aumento de casos reportado en la Ciudad de México.