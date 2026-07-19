Proyectan reducir tiempos de traslado con nuevas obras de transporte en el oriente mexiquense

Como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, los gobiernos federal y estatal impulsan la construcción del Trolebús Ixtapaluca y la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en Nezahualcóyotl, proyectos que buscan mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado para habitantes de esa región.

El Gobierno del Estado de México informó que el Trolebús Ixtapaluca beneficiará a más de un millón de personas de los municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco. La obra contempla una inversión conjunta de 2 mil 500 millones de pesos y consistirá en un recorrido de 10.1 kilómetros con carril confinado y 12 estaciones.

El sistema conectará con la estación Puente Blanco de la Línea 11 del Trolebús Mexiquense, ubicada en Valle de Chalco. Según las autoridades, el nuevo servicio permitirá reducir hasta en 45 minutos los tiempos de traslado de los usuarios.

En Nezahualcóyotl, el proyecto contempla la ampliación de la Línea 3 del Mexibús en el tramo Vicente Villada–Panteón Los Rosales. Para esta obra se prevé una inversión de 600 millones de pesos destinada a la construcción de 3.5 kilómetros de carril confinado y seis estaciones.

Además, se incorporarán 31 autobuses articulados con capacidad para transportar diariamente a alrededor de 52 mil pasajeros, de acuerdo con el gobierno estatal.

Ambas obras forman parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, estrategia impulsada por el Gobierno de México en coordinación con la administración estatal y los gobiernos municipales.

El plan contempla una inversión sexenal cercana a los 75 mil 786 millones de pesos para ejecutar proyectos en materia de movilidad, infraestructura urbana, agua, salud, educación y seguridad en diez municipios de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.