Operativos en cinco alcaldías dejan cinco establecimientos sancionados y dos detenidos

Como parte de los operativos de supervisión a establecimientos con actividad nocturna, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México realizaron del 16 al 18 de julio un total de 22 visitas de verificación en cinco alcaldías, acciones que derivaron en la suspensión de dos negocios, la clausura de otros tres y la detención de dos personas por el presunto delito de quebrantamiento de sellos.

Los recorridos se efectuaron en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Tlalpan, con la participación de personal de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Las inspecciones tuvieron como propósito verificar que los establecimientos mercantiles operaran conforme a la normatividad vigente y contaran con las condiciones necesarias en materia de seguridad, protección civil y funcionamiento.

Como resultado de las revisiones, las autoridades determinaron la suspensión de actividades de dos establecimientos y la clausura de tres más debido a diversas irregularidades detectadas durante las verificaciones. Además, dos personas fueron detenidas por presuntamente incumplir la medida de suspensión al quebrantar los sellos colocados por la autoridad, por lo que fueron puestas a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica.

Las acciones de inspección se concentraron en distintos puntos de la capital, entre ellos las colonias Nueva Santa María, Clavería y Torre Blanca, en Azcapotzalco; Tlalpan Centro, Villa Coapa, Prados Coapa y Popular Santa Teresa, en Tlalpan; Hacienda de Coyoacán, en Coyoacán; Narvarte Oriente, Álamos y Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez, además de zonas de Miguel Hidalgo.

Durante los recorridos, el personal revisó que los establecimientos cumplieran con los requisitos relacionados con programas internos de protección civil, documentación administrativa, horarios autorizados de operación y demás disposiciones previstas en la legislación aplicable para este tipo de giros comerciales.

Cabe señalar que estas acciones forman parte del programa “La Noche es de Todos”, estrategia mediante la cual se llevan a cabo operativos permanentes de supervisión en establecimientos con actividad nocturna con el objetivo de verificar el cumplimiento de la ley y prevenir situaciones que puedan representar riesgos para clientes, trabajadores y vecinos.