Iztacalco entrega 486 ayudas técnicas a personas con discapacidad durante 2026

En el primer semestre de 2026, la alcaldía Iztacalco ha entregado 486 ayudas técnicas a personas con discapacidad y adultos mayores como parte de sus programas de apoyo social, informó la administración encabezada por la alcaldesa Lourdes Paz.

Los apoyos fueron distribuidos mediante cuatro jornadas del programa “Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad 2026”, además de un convenio de colaboración con la Beneficencia Pública y entregas domiciliarias dirigidas a personas con dificultades para desplazarse.

Las ayudas otorgadas incluyen sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas, aparatos ortopédicos, amplificadores de sonido y aparatos auditivos, con el objetivo de contribuir a mejorar la movilidad, la autonomía y las condiciones de vida de las personas beneficiarias.

La alcaldía expuso que en la primera entrega del programa se distribuyeron 93 apoyos y en la segunda otros 235. Además, se realizaron dos jornadas casa por casa en las que se entregaron 25 ayudas técnicas directamente en los domicilios de personas con limitaciones de movilidad.

A estas acciones se suman 133 apoyos adicionales entregados mediante un convenio entre la Alcaldía Iztacalco y la Beneficencia Pública, lo que elevó a 486 el número total de ayudas técnicas distribuidas en lo que va del año.

Atención para personas con movilidad limitada

La administración local señaló que las entregas domiciliarias buscan facilitar el acceso a estos apoyos para quienes, debido a su condición física o de salud, no pueden acudir a los puntos de distribución establecidos por la alcaldía.

Indicó que esta modalidad forma parte de la estrategia para ampliar la cobertura de los programas sociales y acercar los servicios a la población con mayores necesidades de asistencia.

Los aparatos funcionales entregados están destinados a apoyar las actividades cotidianas de las personas beneficiarias, favoreciendo su movilidad e independencia en el hogar y en espacios públicos.

Servicios médicos gratuitos

La alcaldía informó que estas acciones se complementan con el programa “Salud para el Pueblo”, mediante el cual ofrece consultas médicas de primer nivel, suministro de medicamentos y atención a emergencias sin costo para la población.

Dicho programa busca fortalecer el acceso a servicios básicos de salud y reducir los gastos que enfrentan las familias por atención médica.

La alcaldesa Lourdes Paz señaló que los programas de apoyos técnicos y de salud forman parte de la estrategia de la demarcación para atender a personas con discapacidad y adultos mayores, mediante acciones enfocadas en facilitar el acceso a servicios y herramientas que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Con estas entregas, la administración de Iztacalco informó que continuará desarrollando programas dirigidos a este sector de la población a lo largo de 2026, en coordinación con instituciones públicas que participan en la entrega de apoyos funcionales y servicios de atención médica.