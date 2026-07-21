Anuar Azar participa en encuentro empresarial con emprendedores del Edomex

Más de 300 emprendedores y empresarios participaron en un encuentro organizado por la organización Somos Grandes Estado de México, cuyo objetivo fue promover el intercambio de experiencias, fortalecer redes de colaboración e impulsar oportunidades de negocio entre proyectos productivos de distintos sectores.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México y diputado local, Anuar Azar, señaló que continuará impulsando acciones orientadas a respaldar a los emprendedores y a fomentar el crecimiento de los negocios como una vía para contribuir al desarrollo económico de la entidad.

Afirmó que los proyectos empresariales surgen del esfuerzo y la perseverancia de quienes deciden emprender, y destacó la importancia de generar espacios que permitan compartir experiencias, establecer vínculos y fortalecer iniciativas productivas.

Indicó que, a través de los programas que promueve, buscará mantener acciones enfocadas en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al considerar que estas generan beneficios para las familias y para la economía de municipios como Atizapán de Zaragoza.

También señaló que se mantiene el trabajo conjunto con asociaciones civiles y organizaciones sociales para impulsar herramientas que faciliten el emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

Por su parte, el director general de Somos Grandes, Alejandro Méndez González, destacó el papel de los emprendedores en la economía nacional y afirmó que el fortalecimiento de este sector requiere del respaldo de los ámbitos local y municipal.

Sostuvo que los emprendedores contribuyen de manera significativa al crecimiento económico del país y señaló que la organización busca promover el desarrollo empresarial mediante actividades de capacitación, vinculación y creación de redes de colaboración.

En un mensaje en video, Ninfa Salinas, impulsora de la iniciativa, llamó a fortalecer el ecosistema empresarial mediante la cooperación entre emprendedores y la construcción de alianzas que permitan enfrentar los retos económicos actuales.

Al encuentro también asistieron Ivonne Solís, colaboradora de Somos Grandes, y Emilia Reyes, coordinadora de la organización en el Estado de México. Según los organizadores, la reunión reunió a más de 300 participantes interesados en fortalecer sus proyectos empresariales mediante el intercambio de experiencias y la generación de contactos comerciales.