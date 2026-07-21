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Más de 300 emprendedores y empresarios asistieron a un encuentro organizado por Somos Grandes Estado de México

Anuar Azar participa en encuentro empresarial con emprendedores del Edomex

Por Redacción Crónica
Anuar Azar participa en encuentro empresarial con emprendedores del Edomex

Más de 300 emprendedores y empresarios participaron en un encuentro organizado por la organización Somos Grandes Estado de México, cuyo objetivo fue promover el intercambio de experiencias, fortalecer redes de colaboración e impulsar oportunidades de negocio entre proyectos productivos de distintos sectores.

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México y diputado local, Anuar Azar, señaló que continuará impulsando acciones orientadas a respaldar a los emprendedores y a fomentar el crecimiento de los negocios como una vía para contribuir al desarrollo económico de la entidad.

Afirmó que los proyectos empresariales surgen del esfuerzo y la perseverancia de quienes deciden emprender, y destacó la importancia de generar espacios que permitan compartir experiencias, establecer vínculos y fortalecer iniciativas productivas.

Indicó que, a través de los programas que promueve, buscará mantener acciones enfocadas en el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, al considerar que estas generan beneficios para las familias y para la economía de municipios como Atizapán de Zaragoza.

También señaló que se mantiene el trabajo conjunto con asociaciones civiles y organizaciones sociales para impulsar herramientas que faciliten el emprendimiento y la creación de nuevas empresas.

Por su parte, el director general de Somos Grandes, Alejandro Méndez González, destacó el papel de los emprendedores en la economía nacional y afirmó que el fortalecimiento de este sector requiere del respaldo de los ámbitos local y municipal.

Sostuvo que los emprendedores contribuyen de manera significativa al crecimiento económico del país y señaló que la organización busca promover el desarrollo empresarial mediante actividades de capacitación, vinculación y creación de redes de colaboración.

En un mensaje en video, Ninfa Salinas, impulsora de la iniciativa, llamó a fortalecer el ecosistema empresarial mediante la cooperación entre emprendedores y la construcción de alianzas que permitan enfrentar los retos económicos actuales.

Al encuentro también asistieron Ivonne Solís, colaboradora de Somos Grandes, y Emilia Reyes, coordinadora de la organización en el Estado de México. Según los organizadores, la reunión reunió a más de 300 participantes interesados en fortalecer sus proyectos empresariales mediante el intercambio de experiencias y la generación de contactos comerciales.

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