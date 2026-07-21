El Saneamiento del Río Lerma beneficiará a casi 3 millones de mexiquenses

Mariela Gutiérrez Escalante

El saneamiento del río Lerma-Santiago, beneficiará a más de 2 millones 700 mil mexiquenses de las regiones Tianguistenco-Lerma, del Valle de Toluca Centro y de Ixtlahuaca- Atlacomulco- Norte, según señaló la Senadora de la República Mariela Gutiérrez Escalante, durante un evento de clausura de cursos del CBT 2.

La funcionaria también indicó que la cuenca del Río Lerma comprende una superficie de 5 mil 354 km cuadrados, lo que representa el 24% del territorio estatal y abarca 33 municipios de la entidad.

Destacó que durante decenios los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN nunca invirtieron en sanear y acabar con la toxicidad de este río tan importante para todos los habitantes de la demarcación.

Basados en la información de la Comisión de la Cuenca del Río Lerma, se sabe que alberga esta región en su zona forestal el 2% de la biodiversidad mundial, el 10% de sus especies son endémicas y hay más de 1 000 especies de plantas y hongos.

Por lo que destaco que se trata de una muy buena noticia con gran relevancia para la población mexiquense.

Expresó su reconocimiento a la presidenta, Claudia Sheinbaum, por el proyecto para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, que representan un problema de contaminación y que ningún gobierno había tomado en cuenta.

Destacó que el asunto no es cosa menor, ya que los cauces se contaminan, principalmente, por drenajes municipales, descargas industriales que no cumplen con la norma, e incluso desechos sólidos, además de que la limpieza y el desazolve es inexistente, en la mayoría de los casos.

Esta acción traerá beneficio a más de 25 millones de personas de 10 estados y 61 municipios del país, entre ellos del Estado de México, que era una demanda desde hace tiempo.

El monto de inversión en este sexenio será de 20 mil millones de pesos para estos tres proyectos, lo cual habla de la suficiencia presupuestal ara acciones en beneficio del pueblo.

El río Lerma-Santiago constituye mil 360 kilómetros y beneficia a 21.4 millones de habitantes del Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. El río Tula tiene 191 km, para 0.8 millones de habitantes del Estado de México e Hidalgo; y el río Atoyac de 162 km a 3.7 millones de habitantes de Tlaxcala y Puebla.