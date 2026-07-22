Tolera centro comercial e inmobiliaria colocación de máquinas tragamonedas pese a ilegalidad

Plaza Empresa que distribuía máquinas tragamonedas de manera ilegal en México. (Jorge Aguilar)

Aunque la operación de máquinas tragamonedas en centros comerciales y en cualquier establecimiento es ilegal y con todo y que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México decomisó estos aparatos en los últimos días y advirtió su prohibición, tanto la administración de la Multiplaza Aragón, así como la inmobiliaria que gestiona la renta de locales afirman que mientras estos sitios de juegos de azar estén constituidos ante la Ley, es posible instalarlos en el complejo de tiendas, ya que, sostienen, no es su responsabilidad lo que se comercialice en su propiedad.

Este centro de compras, ubicado en la avenida Carlos Hank González, en el municipio de Ecatepec de Morelos, es el sitio donde la Fiscalía decomisó el mayor número de máquinas tragamonedas a través de la “Operación Dos de Bastos”, en sólo siete días. Incluso, fue clausurado un local perteneciente a “Cascadas Lucky” que distribuía de manera ilícita estos artefactos promoventes de ludopatía. No obstante, el personal a cargo de la Multiplaza y el Grupo Frisa, están dispuestas a tolerar el negocio, ya que, aseguraron a Crónica, no tienen conocimiento de la intervención de las autoridades, e incluso, aceptan, prestarán cualquier espacio mientras el papeleo esté en regla.

En este centro comercial se establecieron “islas” que se convirtieron en casinos, aparatos disfrazados de videojuegos que rápidamente enganchan a niños, pero que en meses recientes fueron escenarios de delitos como homicidio y privación de la libertad.

Grupo Frisa “Constructora de Ciudades” administra la Multiplaza Aragón, en su página de internet se publicitan como una desarrolladora inmobiliaria, centros comerciales, desarrollos turísticos y parques industriales. La empresa cuenta con un área rentable de 119 mil 382 metros cuadrados en 390 locales de este establecimiento mexiquense, para una afluencia anual de tres millones 300 mil personas.

Cuando Crónica contactó a esta empresa para conocer si es posible el alquiler de espacios a propietarios de máquinas tragamonedas, afirmaron que ese rubro comercial está permitido y se deslindaron de cualquier actividad ilícita que se pueda cometer en su propiedad; subrayaron, no es su deber aprobar lo que se vende ahí. Esto, pese a que algunas máquinas tienen la leyenda “FM”, en alusión al cártel de la “Familia Michoacana” y otras de las decomisadas, según las autoridades, eran manejadas por células locales.

“El giro está permitido (máquinas tragamonedas), depende del arrendatario, que esté legalizado su producto nada más, lo que deba de ser con su negocio, nosotros le rentamos a quien nos quiera rentar, nosotros no nos hacemos responsables de lo que el arrendatario haga en su local”.

“Es que tu tengas registradas tus máquinas y que tu giro esté legalizado”, dijeron a este medio de comunicación vía telefónica.

Sin embargo, no es posible registrar estás máquinas, porque son ilegales.

Esta red criminal iniciaba en generar ludopatía — trastorno adictivo del comportamiento que provoca la incapacidad de resistir el impulso de apostar o jugar — que desembocaba en asociación delictuosa y financiamiento ilícito. Además, en voz de autoridades, los locales donde estaban instaladas funcionaban como puntos de reunión para la planeación de delitos; con esta información explicada por la Fiscalía, Grupo Frisa no se hace responsable de lo que suceda en sus instalaciones.

Respecto a los cateos ejecutados por la Fiscalía y si eso podría dificultar el desarrollo del negocio, respondieron: “no sabría decirte, eso lo tendrías que ver directamente con la plaza”.

Crónica acudió con la administración de la Multiplaza Aragón para obtener mayor información acerca de quiénes son los propietarios de las máquinas decomisadas, la manera en la que se instalaron en el centro comercial, quien gestionaba su uso y ganancias, así como la prevención para que estas actividades fuera de la Ley no vuelvan a ocurrir en la plaza, pero respondieron que Grupo Frisa es la encargada del manejo de estos dispositivos de juegos de azar.

Cateo "Islas" donde se encontraban las máquinas tragamonedas en Multiplaza Aragón. (Jorge Aguilar)

Estas máquinas eran importadas por los criminales y armadas en México, pero después establecieron fábricas en el Estado de México, una de estas recientemente asegurada en el municipio de Tultitlán. De esta empresa ilegal, “Cascadas Lucky”, la Multiplaza Aragón contaba con un local, el cual fue clausurado por la Fiscalía. Crónica tomó fotografías de este establecimiento que se mantiene enfajillado y de inmediato, la administración del centro comercial declaró que se debía de solicitar un permiso a Grupo Frisa, aún cuando las autoridades han difundido la información de manera transparente en medios de comunicación.

En tanto, las “islas” donde estaban estas máquinas fueron cubiertas por lonas negras.

Las máquinas tragamonedas fabricadas por “Cascadas Lucky” están en el Centro de Resguardo de Evidencia Criminal de la Fiscalía mexiquensese, se distinguen por su color amarillo y la mano del ratón más famoso que explica las instrucciones para operarlas a un costado del aparato.

El software de las máquinas tragamonedas eran programados para que el usuario perdiera un número determinado de turnos y posteriormente ganara el premio ya manipulado en el sistema y así incrementar el vicio.

La Ley Federal de Juegos y Sorteos de México Prohíbe de forma general en todo el territorio nacional los juegos de azar y los juegos con apuestas y establece que no puede operar ningún lugar, casa o establecimiento (físico o digital) donde se realicen juegos con apuestas o sorteos sin el permiso explícito de la Secretaría de Gobernación, quien fija los requisitos para ello; Artículos que la Fiscalía mexiquense reiteró al momento de realizar los cateos para retirar las máquinas.

Y dictamina que la realización, operación u organización de cualquier juego con apuestas o sorteo permitido requiere obligatoriamente un permiso previo por escrito expedido por la Secretaría.

Conforme a investigaciones de la Fiscalía mexiquense, las víctimas rápidamente se volvían adictas a las máquinas tragamonedas, una vez que perdían dinero debido a que no ganaron el juego, grupos criminales financiaban las partidas y a manera de pago, los invitaban a “jales”, es decir, actividades ilícitas que comienzan en asaltos a transeúntes y se eleva a delitos de alto impacto.

Las amas de casa también eran blancos para el hampa. Cuando jugaban en estas adictivas máquinas tragamonedas, consumían su quincena o gasto diario para la compra de productos para su hogar, y para conseguir dinero, estos grupos delictivos las inducían a la venta de droga y así ganar dinero para seguir con sus apuestas.