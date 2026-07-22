Segiagua y Finanzas niegan irregularidades en obras hidráulicas

Especial Especial (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno de la Ciudad de México rechazaron las acusaciones sobre un presunto uso irregular de recursos destinados a obras hidráulicas y aseguraron que todas las inversiones realizadas cumplen con la normatividad vigente y cuentan con mecanismos de trazabilidad y transparencia.

Los titulares de ambas dependencias, José Mario Esparza Hernández y Juan Pablo de Botton Falcón, respectivamente, señalaron que las obras y acciones ejecutadas en materia hidráulica pueden verificarse mediante información pública disponible en el portal habilitado por la Secretaría de Administración y Finanzas.

Los funcionarios indicaron que dicho sitio concentra información relacionada con las obras vinculadas con la preparación de infraestructura para el Mundial de Futbol y, según afirmaron, ha registrado más de cinco millones de visitas.

La SAF indicó que el presupuesto destinado a la Segiagua pasó de 13 mil 266 millones de pesos en 2024 a 19 mil millones de pesos en 2026, lo que representa un incremento de 46 por ciento en los recursos asignados al sector hídrico.

Juan Pablo de Botton explicó que cada proyecto cuenta con un proceso de seguimiento que abarca desde la aprobación presupuestal hasta el pago de los servicios contratados mediante facturación electrónica, con el propósito de garantizar el uso de los recursos públicos.

Por su parte, José Mario Esparza sostuvo que, pese a que durante marzo de este año se registró un volumen de lluvia cinco veces mayor al del mismo mes de 2025, las afectaciones en distintos puntos de la capital disminuyeron como resultado de las obras hidráulicas y de las acciones preventivas implementadas.

Los casos mencionados por la dependencia han sido la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde se destinaron 140 millones de pesos para la construcción de un nuevo colector y otras acciones complementarias.

Según la Segiagua, estas intervenciones permitieron reducir en 99 por ciento las afectaciones por lluvias y disminuir los tiempos de atención de 72 horas a aproximadamente 30 minutos.

En la colonia Moctezuma, en Venustiano Carranza, la dependencia reportó que, aunque la precipitación fue el doble de la registrada en 2025, las afectaciones a viviendas y población disminuyeron 64 por ciento, al pasar de 186 a 67 incidentes.

También informó que en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, en Iztapalapa, una inversión de 128 millones de pesos permitió eliminar los reportes por inundaciones, que anteriormente ascendían a 76.

La Segiagua atribuyó estos resultados a la construcción de nuevos colectores, cárcamos de bombeo, labores de desazolve en vasos reguladores y la instalación de plantas de bombeo emergentes.

Los titulares de ambas dependencias también rechazaron que exista un desvío de recursos en las obras hidráulicas y afirmaron que los procesos financieros pueden ser auditados y verificados.

Finalmente, señalaron que el Gobierno de la Ciudad de México ha destinado más de 3 mil 300 millones de pesos a obras y acciones de drenaje, recursos que, aseguraron, se ejercen de manera transparente con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y reducir las afectaciones durante las temporadas de lluvia.