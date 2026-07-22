Rescatan a 44 perros en la Unidad de Control y Bienestar Animal de Atizapán

Como parte de la política integral que impulsa el Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, la Unidad de Control y Bienestar Animal de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente ha logrado hasta la fecha el rescate de 44 perritos.

Asimismo, en la Unidad se brindan consultas y orientación veterinaria, cada quince días se realiza una sesión de esterilización gratuita de perros y gatos, además de la constante atención para vacunación antirrábica, desparasitación, además del resguardo de animales y la promoción de adopciones responsables.

Estas acciones se complementan con campañas de concientización para fomentar la tenencia responsable, prevenir el abandono y promover el respeto hacia los animales de compañía, consolidando una cultura de bienestar animal y de reforzamiento de la salud pública en el municipio.

Resultado de este trabajo permanente, hasta este momento ya son 29 perros que han encontrado un hogar.

Atizapán de Zaragoza impulsa también programas que protegen a los seres sintientes y contribuyen a construir una comunidad más responsable, solidaria y comprometida con el cuidado de todos los seres vivos.