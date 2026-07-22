Van 130 mil consultas brindadas en la Unidad de Atención Psicológica de la SSC

Terapia Consulta psicológica. (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Unidad de Atención y Referencia Psicológica (UARP) ha realizado mil 896 sesiones psicoeducativas, en beneficio de 23 mil 369 personas servidoras públicas, desde su creación en junio de 2020.

Además, se han implementado las campañas “Semáforo de las emociones” y “Hasta las y los guardianes pasan por malos momentos… ¡Y pueden necesitar apoyo!!!”, esta última con cinco mil 122 personas beneficiadas; además ha participado en 39 Jornadas de Salud Integral, con la asistencia de cuatro mil 703 trabajadores.

Actualmente cuenta con 81 psicólogas y psicólogos distribuidos en 62 consultorios, y a la fecha ha otorgado 17 mil 770 consultas de primera vez y 113 mil dos consultas subsecuentes, en beneficio de ocho mil 801 policías, mil 598 trabajadores administrativos, cuatro mil 840 familiares y dos mil 501 ciudadanos.

Así, ha brindado mil 58 atenciones psicológicas telefónicas, apoyo especializado a mil 88 policías lesionados en servicio y, a través del Grupo Sócrates, ha dado acompañamiento psicológico en 48 eventos a 262 familiares de policías caídos en cumplimiento de su deber.

La UARP participa en el programa “Salvemos Vidas” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, mediante el cual, desde 2023, ha beneficiado a 19 mil 767 personas con acciones de información y sensibilización para la prevención del riesgo suicida.