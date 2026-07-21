Huixquilucan busca erradicar analfabetismo con el programa “Acción por la Alfabetización”

"Acción por la Alfabetización"

En un esfuerzo coordinado para erradicar el rezago educativo y transformar las condiciones de vida en el municipio, brigadistas voluntarios de Huixquilucan han comenzado a recorrer las calles de diversas comunidades para identificar a personas que no saben leer ni escribir.

El despliegue territorial, que ya opera en zonas prioritarias como San Jacinto y Zacamulpa, tiene como objetivo principal integrar a la población en situación de analfabetismo al programa “Acción por la Alfabetización”. A través de esta iniciativa, se busca brindar acompañamiento personalizado y herramientas pedagógicas que permitan a los participantes superar esta limitante y acceder a mejores oportunidades de desarrollo personal y social.

La Unesco señala que la alfabetización es un derecho humano fundamental, además del motor principal del desarrollo social. En América Latina, es vital para combatir la “pobreza de aprendizajes”, empoderar, mejorar la salud comunitaria y fomentar la independencia en adultos mayores, por ello es importante que cada vez más personas puedan tener acceso a este derecho.

Las autoridades locales y organizadores destacaron la dedicación de las y los voluntarios, cuya labor de campo resulta fundamental para tender puentes directos con la ciudadanía y garantizar que nadie se quede atrás.

“Estamos seguros de que muy pronto levantaremos la Bandera Blanca para brindarles mejores oportunidades a la población”, afirmaron voceros del programa, aludiendo a la meta de declarar al municipio libre de analfabetismo.

Con estas acciones, Huixquilucan refrenda su compromiso de combatir la desigualdad desde la raíz, impulsando la educación como la herramienta más potente para la inclusión social y el progreso comunitario.