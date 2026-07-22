Sheinbaum refuerza el Plan Oriente con recursos adicionales, informa Delfina

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez destacó la coordinación entre su administración y el Gobierno de México para la implementación de políticas públicas y proyectos de infraestructura en la entidad, durante su participación en la Conferencia del Pueblo realizada desde Toluca.

La mandataria estatal señaló que el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno busca fortalecer acciones en materia de seguridad, bienestar y desarrollo para la población mexiquense.

Delfina Gómez hizo referencia a los avances en seguridad derivados de las Mesas de Paz y de la operación del Mando Unificado en la Zona Oriente del Estado de México, estrategia que actualmente funciona en 15 municipios.

En este sentido, mencionó el respaldo del Gobierno federal para el desarrollo del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, programa que contempla 121 obras y acciones. De acuerdo con la gobernadora, el proyecto cuenta con una inversión inicial superior a 75 mil millones de pesos y recientemente recibió recursos adicionales para su ejecución.

La titular del Ejecutivo estatal afirmó que su administración mantendrá la coordinación con el Gobierno de México para la ejecución de programas y obras públicas dirigidas a distintas regiones de la entidad.

Además, reiteró que el objetivo es fortalecer la implementación de acciones gubernamentales orientadas a la atención de la población y al desarrollo del Estado de México.