Texcoco avanza de acuerdo al Plan Integral Oriente mediante obras de infraestructura

Mesa de trabajo, Plan Integral Oriente

Mediante la creación de obras de infraestructura que permiten mejorar las condiciones de vida de las familias de la localidad, el Gobierno Municipal de Texcoco continúa avanzando en el marco del Plan Integral Oriente.

Durante la mesa de trabajo encabezada por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez,destacó que algunas obras ya han sido concluidas y están operando con éxito, mientras que otras se encuentran en proceso y tendrán un impacto positivo en la ciudadanía.

Detalló que se concluyeron los trabajos de rehabilitación de los cárcamos de San Simón y Tulantongo, se instalaron 19 kilómetros de senderos seguros, se avanza en la rehabilitación de vialidades mediante los trenes de pavimentación y se construyó un Centro de Bachillerato.

También señalo que están en proceso la construcción del Hospital General del ISSSTE, la estancia infantil del IMSS, así como los distribuidores viales de la Autopista Peñón-Texcoco y el de la Glorieta de Nezahualcóyotl, entre otros proyectos. Además, de que ya fueron rehabilitadas las plazas de la Cultura y Bicentenario.

El municipio también registra un avance considerable en la regularización de predios de acuerdo con lo establecido por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), con el objetivo de garantizar la certeza jurídica en la vivienda de miles de familias texcocanas.

“Pero hay más, porque estamos trabajando de manera coordinada con el Mando Unificado, lo que ha permitido reducir los índices delictivos en este municipio”, expresó el mandatario municipal.

Agregó que se continúa trabajando en el embellecimiento de Texcoco y en revivir el centro histórico mediante la rehabilitación de más de tres mil fachadas de casas, así como en la instalación de cuatro mil luminarias en todo el territorio municipal para mejorar no solo el aspecto sino los niveles de seguridad.

“Seguimos avanzando en proyectos de infraestructura, seguridad, movilidad, agua, salud y bienestar que traerán grandes beneficios para Texcoco y para todo el oriente mexiquense”, finalizó.