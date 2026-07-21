Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco” de los “H1 A1” de la Nueva Familia Michoacana en Iztapalapa

Detenido Mario Iván Mendoza Martínez, alias “El Queso de Puerco". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Mario Iván Mendoza Martínez de 29 años de edad, conocido como “El Queso de Puerco”, quien forma parte del grupo delictivo “H1 A1”, pertenecientes a la Nueva Familia Michoacana.

“El Queso de Puerco” es colaborador cercano de “El Galleta” y “El Chaparro”, quienes trabajan bajo el mando de “El Alemán” y “El Champi”, dedicados a la venta y distribución de drogas y armas, extorsión y homicidio.

Los H1A1 es grupo delictivo vinculado con “La Familia Michoacana”, al que se atribuyen actividades de extorsión, narcomenudeo, secuestro, asociación delictuosa y lavado de dinero, con presencia en las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

El 13 de julio de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Mario “N” en la alcaldía Iztapalapa, luego de que, durante una revisión preventiva, le aseguraron diversos envoltorios con narcóticos, un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y dos teléfonos celulares.

Este sujeto fue detenido en el cruce de la avenida Javier Rojo Gómez y el Eje 5 Oriente, cuando el conductor de un automóvil informó a los policías que otro vehículo que circulaba metros adelante, iba a exceso de velocidad y realizaba maniobras que ponían en riesgo a los demás automovilistas y peatones.

Una vez que le dieron alcance y le pidieron que detuviera su marcha, le realizaron una revisión, tras la cual le aseguraron 83 bolsitas de plástico transparente y dos cuadros emplayados con cinta canela con marihuana.

También le hallaron 48 bolsitas de plástico que contenían cocaína, 38 gramos de posible crystal, un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el automóvil en el que viajaba.

Una vez que el Ministerio Público añadió a la investigación las entrevistas de los policías, los dictámenes periciales en química y otros datos de prueba, en la audiencia celebrada el 20 de julio la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Respecto de la portación del arma de fuego, el juez determinó que corresponde al fuero federal, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) continuará con la investigación de ese delito.

Los “H1 A1″

Este cártel fue creado por los hermanos José y Jonny Hurtado, es por eso la inicial H en el nombre de la banda. El número 1 corresponde a la organización de Yanick Iriarte alias El Alemán, quien recibe órdenes de estos sicarios.

Johnny, también conocido como ‘El Pez’, ‘El Mojarro’ y ‘Don Gabino’, es identificado por la Administración de Control de Drogas (DEA) como el líder. Autoridades lo señalan de tráfico de diversas drogas hacia Estados Unidos.

José, también conocido como ‘El Fresa’ o ‘La Fruta’, es identificado como el segundo al mando. Este sujeto dirige operaciones en el Estado de México y Guerrero.

Los H1-A1 nacieron con la finalidad de extender las operaciones de extorsión y venta de droga de la Nueva Familia Michoacana hacia las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

En octubre del 2025, la policía capitalina dio el primer golpe a este cártel, con la detención de Raúl Miguel Marcos Tapia de 31 años, alias “El Messi”, colaborador directo de “El Galleta” y “El Chaparro” que se encuentran detenidos en centros penitenciarios de la Ciudad.