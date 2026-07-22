IECM habilita micrositio con herramientas para promover el voto válido e informado

La plataforma reúne estudios, diagnósticos, simuladores y materiales informativos





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dio a conocer el Micrositio del Programa de Mejoramiento del Ejercicio del Sufragio (PROMES), una plataforma que reúne estudios, diagnósticos, simuladores y materiales informativos con el objetivo de fortalecer el ejercicio informado del voto y reducir la incidencia del sufragio nulo involuntario en procesos electorales y de participación ciudadana.

El micrositio concentra información técnica y documental generada entre 2000 y 2025, integrada por 21 documentos, entre estudios, diagnósticos, informes, acuerdos y análisis sobre la evolución del voto nulo en la Ciudad de México y las acciones implementadas para disminuir su incidencia.

El IECM explicó que el programa distingue dos formas de anulación del sufragio: la voluntaria, cuando la persona electora decide cancelar o dejar en blanco la boleta; y la involuntaria, cuando el voto se invalida por errores al momento de marcar las opciones disponibles.

Con base en este análisis, el PROMES desarrolla acciones permanentes de investigación, capacitación, innovación y difusión para identificar las causas del sufragio nulo involuntario y generar mecanismos que faciliten a la ciudadanía emitir correctamente su voto o su opinión en elecciones y ejercicios de democracia participativa.

Las herramientas disponibles son el Simulador de Votación y Opinión, utilizado antes de la jornada de elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027. Esta aplicación permitió a las personas practicar la forma de emitir un voto u opinión válidos y familiarizarse con los carteles guía empleados durante dichos procesos.

Como parte de las acciones del programa, el Instituto también informó que mejoró el diseño de las boletas electorales y de los carteles guía utilizados durante las votaciones. Además, elaboró por primera vez un cuadernillo con criterios para clasificar votos y opiniones como válidos o nulos, el cual incluye ejemplos ilustrativos para apoyar el trabajo de escrutinio y cómputo y favorecer una interpretación que privilegie la voluntad expresada por la ciudadanía.

El PROMES también contempla estudios técnicos sobre el comportamiento del sufragio nulo. Entre ellos se encuentran la clasificación, captura y digitalización de muestras de boletas utilizadas en la Elección Judicial Local Extraordinaria, así como la elaboración de un documento metodológico para realizar análisis comparativos sobre el sufragio nulo en los procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana organizados durante 2023 y 2025.

El micrositio pone a disposición de la ciudadanía un diagnóstico interactivo sobre el sufragio nulo, informes de implementación del programa, una presentación ejecutiva y materiales gráficos y audiovisuales que fueron utilizados para orientar a las personas votantes durante la jornada electoral y consultiva realizada este año.

El IECM señaló que estos recursos buscan facilitar el ejercicio de los derechos político-electorales y contribuir a que la voluntad ciudadana se refleje de manera adecuada en las urnas.