IECM publica integración de las nuevas COPACO para el periodo 2026-2029





El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que ya se encuentra disponible la información sobre la integración de las nuevas Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), que desempeñarán funciones de representación ciudadana durante el periodo 2026-2029 en las mil 762 Unidades Territoriales de la capital.

A través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, las y los habitantes pueden consultar las constancias de asignación e integración de las COPACO correspondientes a su comunidad, con el objetivo de conocer quiénes representarán a su Unidad Territorial durante los próximos tres años.

Los datos de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación del IECM, en la elección de las COPACO participaron 17 mil 617 personas, mientras que 4 mil 837 fueron incorporadas a listas de reserva para cubrir eventuales vacantes.

El instituto señaló que la integración de estos órganos se realizó conforme a los criterios aprobados por su Consejo General, los cuales contemplan la aplicación del principio de paridad de género en sus dimensiones horizontal y vertical.

Como resultado, al menos la mitad de las personas integrantes son mujeres, además de que se impulsaron acciones para favorecer la participación de personas jóvenes y personas con discapacidad.

Las COPACO son órganos de representación ciudadana previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En condiciones ordinarias, cada comisión está integrada por nueve personas electas mediante voto universal, libre, directo y secreto. Su participación es honorífica, sin remuneración económica, y tiene una duración de tres años.

El IECM explicó que, en aquellos casos donde no fue posible reunir nueve integrantes debido a la falta de candidaturas suficientes o porque algunas personas no obtuvieron al menos un voto, las comisiones se conformaron con un número menor de integrantes, conforme a los criterios previamente aprobados.

Las principales funciones de las COPACO son representar los intereses colectivos de las y los habitantes de cada Unidad Territorial, atender y promover soluciones a las propuestas ciudadanas, elaborar proyectos de desarrollo comunitario y participar en la elaboración de diagnósticos para mejorar las condiciones de sus comunidades, los cuales deberán ser sometidos a consideración de las Asambleas Ciudadanas.

Estos órganos podrán desarrollar actividades de capacitación y educación cívica para fomentar la participación ciudadana, supervisar la ejecución de obras, servicios y actividades acordadas por las Asambleas Ciudadanas, así como participar en las reuniones de las Comisiones de Seguridad Ciudadana.

Listas de reserva para cubrir vacantes

El instituto indicó que también se conformaron listas de reserva para sustituir a integrantes que dejen vacantes durante el periodo de gestión. De acuerdo con los criterios establecidos, las sustituciones deberán privilegiar a personas del mismo género y, en caso de no existir disponibilidad, podrán realizarse con quien ocupe el siguiente lugar en la lista correspondiente.

El funcionamiento de las COPACO contempla que todas las personas integrantes tienen el mismo nivel jerárquico y deberán celebrar reuniones al menos cada dos meses. Estas sesiones podrán ser convocadas por un mínimo de tres integrantes y requerirán la asistencia de la mitad más uno para sesionar válidamente.

El IECM añadió que las propuestas, acuerdos, actas y documentación derivada de las reuniones deberán publicarse a través de su Plataforma Digital de Participación Ciudadana, con el propósito de garantizar transparencia y facilitar el seguimiento de las actividades de estos órganos vecinales.