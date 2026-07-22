Estado de México suma más de 128 mil evaluaciones a motociclistas desde 2025

La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México informó que, del 7 de enero de 2025 al 15 de julio de 2026, se realizaron más de 128 mil evaluaciones satisfactorias a motociclistas como parte del programa estatal de certificación para conductores de este tipo de vehículos.

El programa fue puesto en marcha en enero de 2025 con el objetivo de fortalecer la seguridad vial mediante evaluaciones teóricas y prácticas para los usuarios de motocicletas, además de promover el uso de cascos certificados.

El titular de la Semov, Juan Hugo de la Rosa García, señaló que el incremento en el uso de motocicletas como medio de transporte y como herramienta de trabajo, especialmente en servicios de reparto por aplicación, ha hecho necesario mantener los procesos de evaluación y certificación para los conductores.

El director de Registro de Licencias y Operadores de la dependencia, Alejandro Palacios Estrada, informó que entre el 7 de enero de 2025 y el 15 de julio de 2026 se expidieron 123 mil 753 nuevas licencias tipo “C” para motociclistas.

Del total, 67 mil 544 fueron emitidas durante 2025 y 56 mil 209 en lo que va de 2026. El funcionario explicó que la diferencia entre el número de certificaciones y de licencias se debe a que algunos usuarios realizan únicamente el proceso de certificación y no concluyen de manera simultánea el trámite para obtener la licencia.

La Semov indicó que la certificación para motociclistas tiene un costo de 460 pesos y se realiza de forma independiente al trámite de la licencia tipo “C”. Esta última tiene un costo de 777 pesos con vigencia de un año, mil 040 pesos por dos años, mil 390 pesos por tres años y mil 848 pesos por cuatro años.

Actualmente, el Gobierno del Estado de México cuenta con siete módulos de certificación ubicados en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Chimalhuacán y Chalco, donde los interesados pueden realizar el proceso de evaluación requerido para obtener la certificación como motociclistas.