Vecinos de Tlalpan piden información sobre construcción de Cablebús L4, “no se nos tomó en cuenta”

Vecinos de Tlalpan piden información transparente ante construcción de Cablebús L4

Vecinas y vecinos de de la Tercera Cerrada de Joaquín Romo, en el Barrio de Caramaguey, en la alcaldía Tlalpan, denunciaron que no fueron tomados en cuenta para la instalación de un poste del Cablebús Línea 4 que se ubicará en un predio privado.

Suku Mejía, una de las vecinas aseguró que los vecinos de la zona han hecho varios intentos por hablar con la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, y con autoridades del Gobierno de la Ciudad de Mexico; lamentablemente lo único que han recibido son burlas pues argumentan: “no estamos obligados a hacer una consulta”.

La vecina dejó claro que nadie está en contra del Cablebús, “estamos sumamente conscientes de que nuestra colonia, nuestro Tlalpan tan querido, necesita vías de movilidad de manera urgente. Pero estas vías necesitan dialogo participativo".

Destacó que dicha omisión genera incertidumbre sobre la viabilidad del proyecto y vulnera el derecho a la participación ciudadana a decidir sobre el entorno urbano.

Además, se tiene conocimiento de que en esta zona hay formaciones geológicas subterráneas (por eso se le conoce a la zona como las Cuevitas de Caramaguey) que hacen que la comunidad advierta riesgos y daños estructurales en sus viviendas, afectaciones a las redes hidráulicas y de drenaje, así como impactos ambientales y geotécnicos no mitigados por la ausencia de dictámenes públicos.

“Necesitamos un transporte que mitigue las consecuencias de una nula planeación urbana... ¿pero por qué otra vez en esta zona?, querer talar arboles, instalar pilotes y pretender modificar nuestro estilo tranquilo de vida", agregó.

Y reiteró que lo que piden es muy sencillo, respeto a la propiedad privada y transparencia.

“Nos enteramos que pondrán en esta calle un pilote... Esta calle es la única vía de entrada y de salida de todas las familias que aquí habitamos”, aseguró tras declarar que cuando hay emergencias médicas es caótico salir de la zona.

“Queremos conocer los dictámenes de uso de suelo, cómo nos vamos a ver afectados por la instalación de nuevas formas de movilidad... queremos saber si ya verificaron el tema de los asentamientos arqueológicos”, sostuvo.

“Queremos que pare de inmediato la tala de árboles y también queremos banquetas porque no las tenemos. También queremos que tapen los baches; pero lo que más queremos es conservar nuestra calidad de vida, la plusvalía de la zona ha disminuido desde que se anuncio el Cablebús", agregó.

“No estamos diciendo que no al Cablebús, estamos pidiendo diálogo e información transparente".

La petición de las y los vecinos fue respaldada por legisladores de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. El coordinador de la bancada, Royfid Torres, presento un punto de acuerdo para exhortar a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Secretaría de Obras a atender a los habitantes de la zona.

“En concreto se solicita transparentar y difundir los dictámenes de factibilidad técnica, económica, legal y ambiental, así como los estudios de impacto urbano, de riesgo, de mecánica de suelos y programas de mitigación.

“Asimismo, pedimos que se realice la evaluación de impacto ambiental correspondiente y que se abstengan de ejecutar cualquier trabajo de instalación del Poste S-29 hasta que se asegure el acceso pleno a la información, la elaboración de los análisis indispensables y el diálogo directo con la comunidad para evaluar alternativas”.

El emecista destacó que el Estado debe respetar y hacer valer el derecho constitucional a un medio ambiente sano, a la ciudad, a la habitabilidad y al libre acceso a la información pública.

Para concluir, recordó que el desarrollo de infraestructura pública no debe concretarse a costa de la seguridad patrimonial, la estabilidad ambiental ni la toma unilateral de decisiones sin participación social.