Vinculan a proceso a un miembro del grupo criminal “El Güero Fresa”

Detenido Israel "N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Israel “N”, integrante de la célula delictiva “El Güero Fresa”, dedicada a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades, en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

A este sujeto se le señala del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, por hechos ocurridos durante un enfrentamiento armado, en el que resultó lesionado un transeúnte ajeno a la confrontación.

De acuerdo con la investigación, el 15 de julio de 2026, un transeúnte caminaba por calles de la alcaldía Iztapalapa cuando advirtió una persecución entre una camioneta y una motocicleta. Durante el trayecto, los tripulantes de la motocicleta cerraron el paso al vehículo y le dispararon. Israel “N” habría realizado las detonaciones desde la camioneta y lesionado en la pantorrilla derecha al transeúnte, quien intentaba ponerse a salvo.

Cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia llegaron al lugar, las personas que viajaban en la motocicleta ya habían huido. En la camioneta localizaron a Israel “N” con diversas lesiones, por lo que lo trasladaron bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.

Según el testimonio de la víctima, el análisis de videograbaciones y labores de seguimiento técnico, personal ministerial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Israel “N”. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) la ejecutaron el 18 de julio de 2026, una vez que el imputado recibió el alta médica, y posteriormente lo trasladaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control.

Durante la audiencia celebrada el 22 de julio de 2026, la autoridad judicial vinculó a proceso de Israel “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

“El Güero Fresa”

El siete de diciembre del 2021, fue detenido Pedro Contreras, “Güero Fresa”, en posesión de armas de fuego y droga.

El hombre vivía en la calle 10 de la colonia López Portillo, en la alcaldía Iztapalapa. Los vecinos ubicaban su domicilio porque afuera hay una imagen de la Santa Muerte.

Contreras, además, realizaba despojos con violencia de inmuebles y buscaba tener el control de la venta de droga en Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, así como en municipios aledaños a la Ciudad de México como Valle de Chalco y Nezahualcóyotl.