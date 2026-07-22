Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años; registro y beneficios (Pexels)

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) creó este programa con el objetivo de reducir la pobreza por ingresos de las personas que viven en la capital y que tienen entre 57 y 59 años.

El apoyo actualmente beneficia a más de 97 mil residentes del centro del país con la finalidad de contribuir al derecho social de una vida digna y establecer un mecanismo de protección social para este sector de la población.

¿Cuánto depositan por el Ingreso Ciudadano Universal?

A través de sus tarjetas de Banco del Bienestar los beneficiarios podrán recibir un monto anual de 12 mil pesos, por lo que de manera bimestral serán depositados 2 mil pesos, los que permitirán contribuir a la mejora de la calidad de vida de todos los registrados.

Los interesados en ser parte de este programa económico que se otorga de forma directa y sin intermediarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 57 años al momento del trámite

Ser residente permanente de la CDMX

No ser parte de algún otro beneficio del gobierno federal

Este incentivo es un derecho social y no una ayuda temporal que busca garantizar un ingreso mínimo para ese sector de la población que aún no forma parte de una iniciativa de bienestar con mayor amplitud.

En la Ciudad de México, el bienestar también significa brindar certeza y tranquilidad a quienes más lo necesitan. 🤝💜



Con #IngresoCiudadanoUniversal, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la #JefaDeGobierno, Clara Brugada, fortalece el derecho a un ingreso… pic.twitter.com/UtFUk8EZRd — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 22, 2026

¿Qué documentos necesito para ser parte del programa Ingreso Ciudadano Universal?

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación en formato original y copia al momento de realizar el registro:

Identificación vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses

¿Cuándo inicia el registro para el Ingreso Ciudadano Universal?

Actualmente el gobierno capitalino no ha informado oficialmente sobre las fechas de registro para ser parte de este apoyo económico, que se realiza de manera presencial, por lo cual se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales para conocer el día exacto de la inscripción.