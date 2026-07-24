Casa de Toño: esta fue la primera sucursal del restaurante… ¿aún existe? Así luce en Google Maps

Así nació La Casa de Toño | La historia de la sucursal original en Clavería. (Google Maps)

La Casa de Toño se ha convertido en uno de los restaurantes más populares de la Ciudad de México gracias a su pozole, quesadillas y servicio rápido. Sin embargo, pocos conocen que el origen de la cadena se encuentra en una modesta vivienda de la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco.

En medio de las versiones sobre una posible adquisición de la empresa por unos 400 millones de dólares, la historia de su primera sucursal traza el inicio de un concepto novedoso que ha conquistado a la capital.

Los orígenes de Casa de Toño

Aunque el restaurante nació en 1978 como un pequeño puesto de antojitos instalado por Marco Antonio Campos frente a su casa, el primer local formal abrió sus puertas en 1985 sobre la calle Floresta número 77, en la colonia Clavería.

El negocio originalmente no tenía nombre. Eran los propios vecinos quienes comenzaron a decir “vamos a la casa de Toño” para referirse al lugar, un apodo que con el paso de los años terminó convirtiéndose en la marca oficial del restaurante.

Con el éxito del negocio, la vivienda fue adaptándose para atender a más clientes. Durante la década de los ochenta incorporó el pozole a su menú, platillo que terminaría convirtiéndose en su principal distintivo. Más adelante, el crecimiento fue tal que la familia incluso adquirió la casa contigua para ampliar el restaurante.

¿La primera sucursal de La Casa de Toño todavía existe?

Su primera sucursal continúa operando en la calle Floresta 77, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, el mismo lugar donde comenzó la expansión del negocio hace cuatro décadas.

De acuerdo con las imágenes disponibles en Google Maps, el inmueble conserva la esencia de un restaurante de barrio, aunque ha sido remodelado con el paso de los años para adaptarse a la demanda de clientes.

Primer sucursal de Casa de Toño a través de los años (2008 - 2026)

Desde ese punto, La Casa de Toño pasó de ser un negocio familiar a consolidar un modelo basado en un menú reducido, procesos estandarizados y una alta rotación de mesas, lo que permitió abrir decenas de sucursales en centros comerciales y avenidas principales.

Actualmente, la cadena cuenta con más de 60 restaurantes propios, ya que no opera bajo el esquema de franquicias. Además, gran parte de su crecimiento se ha dado gracias al boca a boca, pues la empresa ha invertido relativamente poco en publicidad.