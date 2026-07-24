Hoy No Circula viernes 24 de julio de 2026: ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Hoy no circula Estos vehículos no circularán en la CDMX este viernes 24 de julio. (Rogelio Morales Ponce)

Si este viernes 24 de julio de 2026 tienes previsto conducir por la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar sanciones y el posible traslado de tu vehículo al corralón.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa opera con normalidad y no hay Contingencia Ambiental ni Doble Hoy No Circula, por lo que se aplican las restricciones habituales para este día.

¿Qué autos no circulan este viernes 24 de julio?

Este viernes no podrán circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado azul. Terminación de placas 9 y 0. Holograma 1 y holograma 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Horario del Hoy No Circula

El programa está vigente de las 5:00 a las 22:00 horas.

Están exentos de la restricción los vehículos con holograma 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos, así como otros vehículos contemplados en la normatividad vigente.

¿Cuál es la multa por incumplir?

Los automovilistas que circulen cuando les corresponde descansar pueden recibir una multa superior a los 3 mil pesos, además de que su vehículo podría ser remitido al depósito vehicular, por lo que las autoridades recomiendan verificar el holograma y la terminación de las placas antes de salir.