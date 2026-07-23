Feria de Regreso a Clases en CDMX fechas y ubicación para comprar útiles escolares con descuento (Cuartoscuro)

Aunque las vacaciones de verano continúan, las madres, padres y tutores de millones de alumnos ya están pensando en la lista de los materiales y la compra de los uniformes para el siguiente ciclo escolar en todo México.

Por lo cual el gobierno ha puesto a disposición de todas las familias mexicanas una iniciativa, cuyo objetivo es ofrecer una gran variedad de ofertas y descuentos en útiles escolares y uniformes antes de que inicien las clases.

La Feria del Regreso a Clases 2026 es un programa organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y estará disponible en 55 sedes en distintas partes del país, además de la Ciudad de México (CDMX), en donde podrás encontrar marcas nacionales e internacionales.

¿Cuándo es la Feria del Regreso a Clases 2026 de la CDMX?

Si eres residente de la CDMX y quieres ahorrar en la lista de útiles escolares para el siguiente periodo escolar, debes visitar la exposición para conocer todas las ofertas:

Dónde: Expo Reforma en la colonia Juárez

Día: 15 y 16 de agosto de 2026

Horario: 09:00 a 20:00 horas

¡Aparta la fecha!



La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 está por llegar.



Encuentra útiles, uniformes, servicios y mucho más para prepararte para el nuevo ciclo escolar con grandes descuentos.



🗓️ 15 y 16 de agosto

📍 Expo Reforma, Ciudad de México

🎟️ Entrada gratuita… pic.twitter.com/URWhx1fau8 — Profeco (@Profeco) July 5, 2026

En caso de que no vivas en la capital del país, las autoridades habilitaron un directorio con las ubicaciones de la Feria del Regreso a Clases 2026, el cual puedes consultar en el sitio oficial de la Profeco. Recuerda que el ingreso a este evento es completamente gratuito.

¿Qué artículos escolares encontraré en la Feria del Regreso a Clases 2026?

Los padres y tutores podrán encontrar en la exposición diversos artículos para que las y los alumnos de todas las escuelas del país puedan regresar a clases con su material escolar completo:

Mochilas

Uniformes

Calzado escolar

Dispositivos electrónicos

Útiles escolares

Libros

También ofrecerá servicios gratuitos para obtener certificados médicos y cortes de cabello, por lo que este evento busca apoyar la economía de las familias mexicanas que se están preparando para el regreso a clases, así como facilitar el acceso a productos para la educación a costos accesibles.