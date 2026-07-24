Especialistas atienden fugas con equipos de reacción inmediata

En cuatro meses, la alcaldía Gustavo A. Madero ha reparado 444 fugas de agua en la zona de Cuautepec con el apoyo de cinco equipos de reacción inmediata, denominados por el alcalde Janecarlo Lozano como “Guardianes del Agua”, con el objetivo de evitar el desperdicio del líquido y atender de manera oportuna las demandas ciudadanas.

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Se trata de un grupo de especialistas en reparación de fugas de agua, cuya única misión es atender los desperfectos de la red hídrica en la demarcación, con especial concentración en la zona de Cuautepec, donde la infraestructura hidráulica opera bajo condiciones de alta presión.

Para solicitar la reparación de una fuga de agua, los vecinos pueden comunicarse al número telefónico 55 5781 8107 o acudir al Centro de Reacción Inmediata “El Cantil”. De este modo, la tubería será reparada en un plazo menor a 24 horas.

Cada cuadrilla cuenta con una camioneta nueva equipada con planta de energía eléctrica, motobombas, bombas sumergibles, rompedoras, abrazaderas, juntas, tubería y herramienta especializada para realizar las reparaciones de manera inmediata.

No se trata de vehículos improvisados, sino de una inversión integral para atender las demandas ciudadanas en menos de 24 horas después de haber realizado la solicitud.

El alcalde Janecarlo Lozano explicó que la operación de los Guardianes del Agua comenzó en Cuautepec debido a que, durante décadas, esta zona requirió la construcción de un sistema complejo de distribución mediante tanques y líneas de conducción que trabajan con altas presiones para hacer llegar el agua a las partes más elevadas de la demarcación.

Esa misma presión es la que provoca fugas en distintos puntos de la red, por lo que resulta indispensable actuar con rapidez para evitar que miles de litros de agua continúen desperdiciándose.

“Decidimos crear los Guardianes del Agua porque cada fuga representa un desperdicio de un recurso invaluable para las familias. Nuestra prioridad es responder en menos de 24 horas, reparar la infraestructura y cuidar cada litro de agua que llega a los hogares de Cuautepec. No estamos improvisando; hicimos una inversión completa para brindar un servicio eficiente y oportuno a la ciudadanía”, afirmó el alcalde Janecarlo Lozano.

Detalló que los Guardianes del Agua no sustituyen el trabajo cotidiano que realizan las Direcciones Territoriales 8, 9 y 10; por el contrario, fortalecen la capacidad de respuesta de la alcaldía para atender con mayor rapidez las peticiones de los habitantes y reducir las pérdidas de agua en la red hidráulica.