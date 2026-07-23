Desde el Congreso CDMX piden a SSC y Semovi reforzar operativos para reducir accidentes de motos

Hoy No Circula | jueves 18 de junio (Graciela López Herrera)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado a las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (Semovi) a fortalecer la implementación, ampliación y focalización de operativos y puntos de revisión dirigidos a conductores de motocicletas.

Lo anterior, ante el incremento de accidentes viales en los que se ven involucrados motociclistas, de acuerdo con el informe trimestral de la Semovi, de los primeros tres meses del año, cada semana se registran entre cuatro y cinco percances, algunos de ellos con saldo negativo; durante ese periodo (de 13 semanas) hubo 51 conductores fallecidos y 3 mil 727 lesionados.

La legisladora promovente, Olivia Garza, al exponer su propuesta advirtió que en los últimos días han aumentado hasta en 50 por ciento las muertes de personas que viajaban en motocicleta, situación que calificó como preocupante y que exige una respuesta inmediata de las autoridades.

Aseguró que que el objetivo de la iniciativa es que dichas dependencias verifiquen el cumplimiento de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, además de impulsarlo dese un enfoque preventivo y de seguridad vial.

Descartó que con ello se busque imponer nuevas restricciones para este medio de transporte, sino que únicamente pretende que realmente se cumpla dicho Reglamento, mediante acciones preventivas que contribuyan a salvar vidas como campañas para fomentar una movilidad segura.

“Le pido a la SSC y a la Semovi que lleven a cabo campañas y operativos para revisar que se cumpla con las disposiciones señalados en la ley para la circulación de las motocicletas en la Ciudad de México”, recalcó.

Diariamente hay conductas de alto riesgo

La panista lamentó que diariamente se observan conductas de alto riesgo, como personas que circulan sin casco; motos con hasta cuatro ocupantes; menores de edad conduciendo esos vehículos, e invasión de carriles destinados a automóviles, bicicletas e incluso banquetas.

“No queremos sobrerregular el uso de las motos ni afectar a los motociclistas. Creemos que la motocicleta es un buen medio alternativo de transporte, pero sí queremos evitar que los accidentes cobren vidas”, expresó.

Olivia Garza insistió que el uso del casco puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un accidente, por lo que consideró indispensable reforzar las campañas de concientización y los operativos de supervisión.

Dio a conocer que el punto de acuerdo surgió a partir de la preocupación de vecinos de la alcaldía Iztapalapa y de otras zonas de la capital, quienes han reportado un aumento de accidentes en los que participan motociclistas, muchos de ellos relacionados con el incumplimiento de medidas básicas de seguridad por parte de conductores y pasajeros.

Para finalizar, la diputada comentó que, de acuerdo con datos oficiales, la población más afectada por este tipo de percances corresponde a personas de entre 20 y 39 años de edad, y que se ha registrado un incremento en los ingresos hospitalarios derivados de accidentes en moto.