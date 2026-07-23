Vales Mercomuna CDMX Vales Mercomuna CDMX 2026: ¿Está abierto el registro para recibir hasta 3 mil pesos? (Cuartoscuro)

El programa social Mercomuna se mantiene como una de las estrategias clave de apoyo económico e impulso al comercio local en la Ciudad de México. Este programa consiste en la entrega de vales de despensa que los beneficiarios pueden canjear en tiendas de abarrotes, carnicerías, verdulerías y pequeños comercios de mercados públicos.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de Mercomuna?

Este programa social está estrictamente dirigido a la población que cumpla con el siguiente perfil:

Tener entre 19 y 56 años de edad.

Residir en la Ciudad de México.

Encontrarse en condiciones de pobreza, rezago o vulnerabilidad social.

Ser la persona cabeza o jefe de familia en el hogar.

¿De cuánto es el monto y cómo se distribuyen los vales?

Según las reglas de operación de Mercomuna CDMX, el apoyo total asciende a 3,000 pesos entregados en vales de despensa, divididos en tres ministraciones de 1,000 pesos cada una. La distribución se organiza según el periodo de incorporación del beneficiario:

Las personas registradas previamente en el año 2024 y 2025, recibirán el apoyo completo de 3,000 pesos distribuido en tres entregas de 1,000 pesos durante el mes de agosto.

Quienes queden incorporados formalmente durante agosto alcanzarán a recibir dos ministraciones ( 2,000 pesos en total ).

alcanzarán a recibir dos ministraciones ( ). Los expedientes aprobados durante septiembre recibirán una sola ministración de 1,000 pesos en el presente ejercicio fiscal.

¿Está abierta la convocatoria para el público en general?

No. Actualmente no existe una convocatoria o registro masivo abierto en ventanilla para la población general. El proceso de incorporación no se realiza en módulos fijos, sino mediante las visitas casa por casa organizados por las autoridades gubernamentales en las colonias de atención prioritaria.

¿Cómo se realiza el registro territorial?

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (o la dependencia operadora del programa) identifica las unidades territoriales con mayor grado de marginación.

Personal acreditado realiza visitas domiciliarias para verificar los datos de las familias y conformar el padrón potencial de beneficiarios.

Se coteja el cumplimiento de los requisitos e integración de la documentación.

Una vez dictaminada la elegibilidad del solicitante, se notifica su incorporación y se agenda la entrega de los vales conforme al calendario oficial.