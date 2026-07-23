CDMX reporta reducción de 64% en delitos de alto impacto durante reunión interestatal de seguridad

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada informó que la capital del país registra una reducción de 64 por ciento en los delitos de alto impacto en comparación con 2019, durante su participación en la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, realizada este jueves en el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac (CICATEC), en el Estado de México.

En el encuentro, Brugada señaló que la capital también mantiene una disminución sostenida en los índices de homicidio doloso y robo de vehículos, tanto con violencia como sin ella, resultados que atribuyó a la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

La mandataria indicó que la estrategia de seguridad implementada de manera conjunta en la Zona Metropolitana del Valle de México se ha fortalecido durante el último año y medio mediante reuniones permanentes entre los distintos niveles de gobierno, lo que, afirmó, ha contribuido a consolidar una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y a reforzar las acciones contra la extorsión.

Destacó que junio de 2026, mes en el que la Ciudad de México fue una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA, registró el menor número de homicidios dolosos para un mes de junio desde 2015.

En materia de robo de vehículos, informó que el promedio diario pasó de 18 unidades robadas en 2019 a 14 durante junio de 2026, lo que representa, de acuerdo con las cifras presentadas, una disminución de 40 por ciento. También señaló avances en la reducción de la impunidad en este delito.

Sostuvo que estos resultados corresponden a la continuidad de la estrategia de seguridad aplicada en la Ciudad de México durante los últimos siete años y reiteró el compromiso de su administración de mantener las acciones de coordinación para fortalecer la seguridad y la paz en la capital y su zona metropolitana.

La Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad congregó a autoridades federales y de distintas entidades del centro del país. Participaron las gobernadoras Delfina Gómez Álvarez, del Estado de México; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero, y Margarita González Saravia, de Morelos, así como representantes de los gobiernos de Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.