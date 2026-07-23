Rehabilitan Parque Lineal de Las Alamedas en Atizapán de Zaragoza

Parque Lineal de Las Alamedas

El gobierno de Atizapán de Zaragoza informó la rehabilitación del Parque Lineal de Las Alamedas, una obra que tiene la finalidad de recuperar espacios públicos para el esparcimiento y la convivencia de las familias del municipio.

El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, señaló que el proyecto fue diseñado para que niñas, niños, jóvenes y adultos cuenten con un espacio seguro y de calidad para realizar actividades recreativas y deportivas.

El edil detalló que los trabajos incluyeron la renovación de 909 metros lineales del parque, la construcción de una trotapista de ecocreto, la instalación de 53 luminarias nuevas y la colocación de cuatro ejercitadores al aire libre, con el propósito de mejorar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a quienes utilizan el lugar.

Rodríguez Villegas subrayó que la recuperación de estos espacios generarán un resultado positivo para las futuras generaciones.

“Los espacios que recuperamos hoy serán los recuerdos de muchas familias mañana”, aseguró.

El gobierno municipal puntualizó que la rehabilitación del Parque Lineal de Las Alamedas forma parte de las iniciativas para fortalecer los espacios públicos, la actividad física y el uso seguro de las áreas recreativas en el municipio.

La Crónica de Hoy 2026