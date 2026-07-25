Morena impulsa armonización del principio “in dubio pro aqua”, para proteger derecho al agua

Sistema Cutzamala 2026. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Ante los desafíos que enfrenta la Ciudad de México para garantizar el acceso, la conservación y el uso sostenible del agua, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, propuso una reforma para armonizar el principio “in dubio pro aqua” para proteger el derecho humano a este recurso natural.

La propuesta, de la morenista Adriana Espinosa de los Monteros, plantea consolidar una interpretación jurídica que priorice la protección del agua, así como de los ecosistemas relacionados con este líquido, cuando exista incertidumbre sobre posibles afectaciones ambientales.

Con ella, se busca que las decisiones públicas privilegien el interés colectivo, la prevención de daños y la garantía efectiva de uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política capitalina, que es el acceso al agua.

El documento explica que el principio “in dubio pro aqua” establece que, ante escenarios de duda razonable sobre el impacto de una acción o proyecto sobre los recursos hídricos, las autoridades deberán optar por la medida que otorgue una mayor protección al agua.

Este criterio se encuentra vinculado con los principios de prevención, sostenibilidad y protección ambiental, además de reforzar la obligación del Estado de salvaguardar los derechos humanos.

Además busca armonizar el texto constitucional con los avances jurídicos en materia ambiental y de derechos humanos, con el propósito de brindar mayor certeza normativa y fortalecer las herramientas con las que cuentan las instituciones para garantizar una gestión responsable, sostenible y equitativa del agua en la Ciudad de México.

Además, indica que con esta reforma se refrendaría el compromiso de impulsar acciones que contribuyan a la seguridad hídrica, la preservación del medio ambiente, y la protección del bienestar de los habitantes de la capital del país y las próximas generaciones.

La iniciativa busca modificar el Apartado F del Artículo 9 de la Carta Magna local, y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Gestión Integral del Agua, para que sea dictaminada.