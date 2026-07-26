IECM publica avances de proyectos de Presupuesto Participativo en la CDMX

La ciudadanía de la Ciudad de México ya puede consultar los reportes más recientes sobre el avance de los proyectos de Presupuesto Participativo a través de la Plataforma Digital de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), donde se concentra la información que las 16 alcaldías remiten sobre la ejecución de las iniciativas ganadoras de las consultas ciudadanas.

El repositorio reúne los informes periódicos enviados por las demarcaciones para dar seguimiento al desarrollo de los proyectos seleccionados por la población, con el objetivo de que las y los habitantes conozcan el estado de su ejecución y cuenten con elementos para evaluar su avance.

La información disponible corresponde a los ejercicios de Presupuesto Participativo 2023-2024 y 2025, e incluye reportes sobre el progreso físico y financiero de las obras o acciones, así como documentación de respaldo, entre ella evidencia fotográfica, georreferenciación, contratos y otros documentos relacionados con la aplicación de los recursos públicos.

Seguimiento a la ejecución de los proyectos

El Instituto explicó que, conforme a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y a las guías operativas para el ejercicio de estos recursos, las alcaldías están obligadas a informar sobre las distintas etapas de ejecución de los proyectos, desde el inicio de los trabajos hasta su conclusión.

La publicación de estos reportes busca fortalecer la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas respecto al uso de los recursos asignados mediante el Presupuesto Participativo.

Además, la ciudadanía puede solicitar información adicional sobre los proyectos por los que emitió su voto y participar en los mecanismos de seguimiento comunitario, a través de los Comités de Ejecución, los Comités de Vigilancia y las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), responsables de acompañar y supervisar el desarrollo de las acciones aprobadas.

Herramientas de participación ciudadana

El IECM indicó que las personas integrantes de los Comités de Ejecución y de Vigilancia también presentan informes periódicos a la comunidad mediante Asambleas Ciudadanas de Evaluación y Rendición de Cuentas, en las que se reporta el avance de los proyectos y el ejercicio de los recursos.

El organismo recordó que el Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia participativa mediante el cual la ciudadanía decide el destino de una parte de los recursos públicos para financiar proyectos orientados al mejoramiento de las comunidades y de los espacios públicos.

Los reportes sobre la ejecución de los proyectos pueden consultarse en el repositorio digital habilitado por el IECM.