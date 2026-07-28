IECM abre convocatoria para registro de candidaturas independientes

Ruta Indi

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que las personas interesadas en obtener una candidatura sin partido para participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 ya pueden consultar el micrositio Ruta Indi, del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) donde encontrarán toda la información sobre las etapas del procedimiento de registro, los requisitos que deberán cumplirse y los medios de contacto institucionales para recibir orientación y brindar acompañamiento durante el proceso.

Por ello, el IECM mencionó que la convocatoria para el registro de candidaturas sin partido será emitida próximamente por el Consejo General del IECM. Aseguró que brindará información para que la ciudadanía conozca y avance en los trámites necesarios para participar por esta vía, por lo que el instituto recomienda iniciarlos con anticipación para facilitar el registro.

Entre los primeros pasos se encuentra constituir una Asociación Civil, cuyos estatutos deberán ser acordes con el modelo único que se encuentra disponible en el micrositio; posteriormente, registrarla ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y abrir una cuenta bancaria a nombre de dicha Asociación Civil.

El instituto detalló que el micrositio Ruta Indi ofrece información sobre los cargos de elección popular por los que la ciudadanía puede obtener el registro como candidatura sin partido, entre ellos las alcaldías y concejalías, así como las diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa y la Diputación Migrante.