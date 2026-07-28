Magistrado encabeza jornada nacional en Cuajimalpa, para fortalecer la representación popular

Gonzalo Espina Miranda encabeza jornada en Cuajimalpa

En el marco de la Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, el magistrado federal Gonzalo Espina Miranda encabezó un encuentro con habitantes de la alcaldía Cuajimalpa, como parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la organización ciudadana y la participación social.

La jornada forma parte de un movimiento impulsado a nivel nacional por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, con el objetivo de consolidar una amplia representación popular en respaldo al proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, vecinos de Cuajimalpa sostuvieron un diálogo con Gonzalo Espina Miranda, quien estuvo acompañado por liderazgos territoriales y representantes comunitarios. En la reunión se abordaron temas relacionados con la organización vecinal, la participación ciudadana y el fortalecimiento del movimiento “Construyendo MX”.

Más de 300 representaciones populares fortalecerán organización ciudadana

De acuerdo con la información proporcionada por el magistrado federal, la iniciativa contempla la conformación de más de 300 representaciones populares en todo el país, con el propósito de fortalecer la participación social y la vinculación entre ciudadanía y territorio.

Espina Miranda señaló que en Cuajimalpa encabeza estos esfuerzos de organización comunitaria, los cuales también se desarrollan en otras alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, destacó la participación de liderazgos como Roberto Candia, quien colabora en las tareas de coordinación territorial y acercamiento con la ciudadanía.

“La construcción de la representación popular sólo puede consolidarse con la participación organizada de las y los ciudadanos. En Cuajimalpa estamos sumando esfuerzos para fortalecer este movimiento, que hoy se replica en toda la Ciudad de México y en distintos estados del país”, afirmó el magistrado federal Gonzalo Espina Miranda.

Las actividades incluyeron una reunión de trabajo con habitantes de la demarcación y una fotografía grupal con los asistentes, quienes portaron una lona alusiva a la Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular.

Con estas acciones, el movimiento busca fortalecer la organización desde las comunidades mediante la participación de liderazgos sociales y ciudadanos, en una estrategia que se desarrolla de manera simultánea en distintas entidades del país bajo el impulso del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.