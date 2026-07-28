Marcha de alumnos seleccionados de la UNAM este 28 de julio: hora y lugar para pedir que no se repita el examen de admisión

Protesta UNAM Aspirantes piden que no se repita la prueba. (Pexels)

Aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fueron seleccionados para ingresar a la UNAM tras un polémico examen se reunirán esta tarde para exigir que se respeten los resultados de la prueba.

¿Por qué marcharán aspirantes a la UNAM?

El examen de ingreso a la UNAM ha sido objeto de críticas durante la última semana debido a irregularidades que se presentaron durante la prueba en línea. El rector de la universidad, Leonardo Lomelí, conformó una comisión para que se revisen resultados y, de encontrarse con que sí hubo trampa, cancelar los exámenes de aquellos aspirantes que incurrieron en uso de acordeones, Inteligencia Artificial y otros timos.

Un día después de que aspirantes a la máxima casa de estudios protestaran trampas en el examen y exigieran un nuevo examen, otro grupo de aspirantes se reunirá hoy en la universidad en contra de la posible aplicación de una nueva evaluación presencial. Piden que los resultados que ya se dieron sean respetados.

La convocatoria ha causado revuelto en redes sociales, ya que algunos usuarios reportan cuentas que supuestamente presumen hicieron trampa y mofan a aquellos aspirantes que no fueron seleccionados. Aun así, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estima que al menos 200 personas se presenten a la protesta agendada para este martes 28 de julio a las 12:00 horas.

¿Dónde marcharán aspirantes de la UNAM?

La protesta tomará lugar dentro de las instalaciones de la UNAM, frente a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

No se descarta que los manifestantes también bloqueen Insurgentes Sur, a la altura de Rectoría.