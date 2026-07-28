Zaira Cedillo se suma a las Jornadas Nacionales de Tequio por la Paz

Diputada Zaira Cedillo

Zaira Cedillo Silva, diputada local por el Distrito 42 de Ecatepec, ahora se suma a las Jornadas Nacionales de Tequio y como parte de esta decisión anunció la rehabilitación de tres espacios para la práctica de box en Ecatepec, con el objetivo de fortalecer el desarrollo y la participación de las juventudes.

Durante la conferencia de prensa “Jóvenes Transformando México”, la legisladora e integrante de la Comisión de la Juventud y el Deporte reiteró el respaldo del Congreso del Estado de México a las políticas públicas de la Presidenta de México y del gobierno del Edomex para ampliar las oportunidades de desarrollo de las y los jóvenes en la entidad.

“Como lo dice la Presidenta de la República, para las juventudes todo. Nunca más podemos estar en el olvido, nunca más vamos a permitir que nos llamen ‘los ninis’, nunca más podemos ser el botín para la delincuencia, nunca más podemos ser los que no tengamos oportunidades”, expresó.

En el marco del Día Internacional de la Juventud y de las Jornadas Nacionales de Tequio, Zaira Cedillo informó que en agosto se rehabilitarán y habilitarán tres espacios dedicados a la practica de box en el municipio de Ecatepec, además se realizarán convocatorias a escuelas y gimnasios del municipio para incentivar la participación de las y los jóvenes.

“Vamos a rehabilitar y habilitar tres espacios de ring de box, porque nosotros, todas y todos, tenemos que darles las herramientas y las oportunidades a las juventudes en el Estado de México”, declaró.

Finalmente, señaló que la bancada de la transformación en el Congreso del Estado de México acompañará esta política pública con el propósito de impulsar la participación de las juventudes y fortalecer el tejido social mediante acciones comunitarias.