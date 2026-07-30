Cerrarán museo-casa de Gabriel García Márquez en la CDMX. ¿Cómo era y hasta cuándo puedo visitarla?

Casa de la Literatura Gabriel García Márquez Cerrará sus puertas tras cinco años de operación. (casadelaliteraturaggm.com y cuartoscuro)

La Casa de la Literatura Gabriel García Márquez cerrará sus puertas al público. Descubre cómo era el impresionante hogar que albergó al escritor colombiano sus últimos años de vida y si todavía puedes visitarlo.

¿Dónde vivió Gabriel García Márquez en México?

Gabriel García Márquez llegó a México con su familia en 1961 y trabajó en distintos periódicos, publicaciones e incluso en guiones de telenovelas. Conoció y se hizo amigo íntimo de otros intelectuales mexicanos como Carlos Fuentes, quien con él formó parte del llamado boom latinoamericano.

Fue aquí donde, en medio de un viaje que emprendió con su familia hacia Acapulco, le surgió la idea para Cien años de soledad, la cual regresó inmediatamente a escribir a la capital. En ese entonces vivía en el barrio de San Ángel Inn tras haber residido un tiempo en la calle Mérida de la Colonia Roma. Él y su esposa Mercedes Barcha se las vieron duras antes de que el escritor publicara este manuscrito.

Esta novela le trajo el prestigio internacional y le permitió dedicarse a la escritura. Recibió la Orden Mexicana del Águila Azteca por sus contribuciones humanitarias. Vivió en la Ciudad de México la mayor parte de su vida, frecuentando lugares como el Café La Habana.

En la década de los ochenta, se mudó a Jardines de Pedregal. Fue ahí donde se dice recibió la llamada en que se le avisó había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1982 y donde falleció en 2014.

¿Cómo era la casa de Gabriel García Márquez en Jardines del Pedregal y por qué cierra?

La última casa donde vivió el autor está ubicada en calle Fuego 144, en la prestigiosa colonia Jardines del Pedregal. La Casa de la Literatura Gabriel García Márquez abrió en 2021 y ofrecía recorridos a todos aquellos interesados en conocer el último lugar que habitó el colombiano, el cual estaba repleto de libros, materiales de escritura, fotos de García Márquez con políticos reconocidos y dos hermosos bustos metálicos del escritor y su esposa observándose. Ocasionalmente realizaban exposiciones.

El cierre se debe a que Emilia García Elizondo, nieta de García Márquez y la directora del espacio cultura, habría buscado socios que la ayudaran a solventar el derrame económico que presenta mantener el inmueble, no logró conseguir a alguien interesado. El futuro del hogar es incierto, pero se espera que siga conmemorando de alguna manera al escritor que ahí habitó.

¿Todavía puedo visitar la casa de Gabriel García Márquez?

Lamentablemente para todos los aficionados a la literatura del Premio Nobel colombiano, la casa cerrará sus puertas este sábado 1 de agosto, por lo que ya no existe posibilidad de asistir debido a que necesitabas reservar con anticipación.

Sin embargo, todavía puedes acudir a la segunda casa en que vivió el García Márquez, llamada Casa Estudio Cien Años de Soledad, ubicada en la cerrada De la Loma 19 en el vecindario de Lomas de San Ángel Inn. Esta también cuenta con fotos y objetos del autor, además de que organiza charlas y talleres especiales para reunir a todos los aficionados a las letras.