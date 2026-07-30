Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar obtiene reacreditación internacional de CALEA

El Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar (IESPA), adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, obtuvo por segunda ocasión la reacreditación internacional otorgada por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés).

La reacreditación fue aprobada durante la audiencia final celebrada en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, como parte del proceso de evaluación que realiza este organismo a instituciones dedicadas a la formación y capacitación policial.

Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar obtiene reacreditación internacional de CALEA

Evaluación

Durante la audiencia participaron la directora ejecutiva de Desarrollo Institucional y Servicios de Apoyo de la SSC, Itzel Adriana Rocha González, y la directora del Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar, Tisbe Trejo García.

Como parte del proceso, el revisor de CALEA, Manuel Villarreal, presentó los resultados de la evaluación realizada en las instalaciones del instituto y del análisis de su sistema de gestión documental, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables a las academias de formación policial.

Tras la revisión, el Comité G de CALEA aprobó la segunda reacreditación del IESPA.

Instituto de Educación Superior de la Policía Auxiliar obtiene reacreditación internacional de CALEA

Reacreditación y mejor continua

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto fue la primera institución de formación policial de la Ciudad de México en obtener esta acreditación internacional en 2018.

Posteriormente logró mantener el reconocimiento durante el proceso de evaluación de 2022 y ahora lo conserva tras la revisión correspondiente a 2026.

La dependencia señaló que la reacreditación respalda los procesos de mejora continua, la calidad académica y la profesionalización del personal de la Policía Auxiliar, mediante el cumplimiento de estándares internacionales en materia de formación y capacitación.