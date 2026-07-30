Con apoyo de las Unidades Violeta, Tlanepantla combate la violencia de genero

Unidades Violeta, Tlanepantla

El Gobierno de Tlalnepantla, encabezado por Raciel Pérez Cruz, mantiene activo el programa itinerante de la Unidad Violeta, una iniciativa estratégica que despliega células de atención en las colonias que registran los más altos índices de criminalidad, con el objetivo erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en el municipio.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada diez mujeres mayores de 15 años en el país han enfrentado una situación de violencia a lo largo de su vida.

Ante esta situación, la administración municipal intensifica las acciones de atención directa en el territorio para reducir al mínimo posible las agresiones y proteger de manera integral a la población femenina.

​La Unidad Violeta opera de manera regular dos días a la semana, lleva a cabo un recorrido programado que abarca dos comunidades por jornada con el objetivo de establecer contacto con las ciudadanas.

Este espacio móvil brinda servicios esenciales de atención de trabajo social, contención psicológica y asesoría jurídica especializada.

​Para garantizar un entorno seguro y dar un seguimiento formal a cada caso, las brigadas de la Unidad Violeta cuentan en diversas ocasiones con el acompañamiento de elementos de la Policía de Género Estatal, quienes colaboran en caso de requerirse traslados o medidas de protección urgentes.

Posterior a la atención que se brinda dentro de la unidad movil, el personal institucional determina la ruta de acción idónea según la gravedad y las peticiones de la usuaria, canalizándola directamente a las oficinas de la Dirección de las Mujeres o al Centro Externo de Atención.

En estos espacios formales se da continuidad a las terapias psicológicas subsecuentes y se proporciona el apoyo jurídico necesario para aquellas mujeres que soliciten acompañamiento legal y deseen iniciar un proceso judicial contra sus agresores.

Estas acciones ayudan a la población a crear más espacios seguros y garantizan la responsabilidad que el gobierno mantiene con los habitantes.