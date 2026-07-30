Mando Unificado reporta reducción de 53% en robo de vehículos en la Zona Oriente del Edomex

La estrategia de seguridad en 15 municipios también coincide con una mejora en la percepción de seguridad, de acuerdo con la ENSU del INEGI

El robo de vehículos en los 15 municipios donde opera el Mando Unificado de la Zona Oriente del Estado de México disminuyó 53 por ciento desde la puesta en marcha de esta estrategia de seguridad, informaron autoridades estatales durante la sesión número 143 de la Mesa de Paz.

El esquema de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente y busca reducir la incidencia delictiva en esa región.

Las autoridades señalaron que los resultados de esta estrategia también coinciden con una mejora en la percepción de seguridad registrada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el segundo trimestre de 2026, las ocho ciudades mexiquenses evaluadas presentaron una mejor percepción de seguridad respecto a mediciones anteriores; seis de ellas pertenecen a la Zona Oriente donde opera el Mando Unificado.

A más de un año del inicio de la estrategia fueron asegurados 20 mil 152 vehículos. De ese total, 6 mil 655 contaban con reporte de robo vigente y 13 mil 497 presentaban alguna irregularidad administrativa o legal.

Se informó sobre el aseguramiento de mil 929 unidades de transporte, de las cuales 673 tenían reporte de robo y mil 256 registraban alguna anomalía. Estos resultados derivan de patrullajes preventivos, filtros de revisión y operativos focalizados implementados en la región.

En materia de combate a delitos relacionados con el transporte de mercancías, las autoridades reportaron la recuperación de bienes con un valor estimado de 121 millones 81 mil 13 pesos, producto de acciones de inteligencia, investigación y operativos realizados en corredores carreteros, zonas industriales y otros puntos considerados estratégicos.

Además, se informó del aseguramiento de 49 millones 563 mil 815 pesos en efectivo, recursos que, de acuerdo con las autoridades, estarían vinculados con actividades ilícitas.

Cabe señalar que el Mando Unificado de la Zona Oriente mantiene operaciones en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, mediante acciones coordinadas entre corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.