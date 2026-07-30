Naucalpan inicia curso de verano “Hidro Detectives 2026″ para fomentar el cuidado del agua

“Hidro Detectives 2026″

El Gobierno de Naucalpan, dio inicio al curso de verano Hidro Detectives 2026, con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado y uso responsable del agua desde la infancia. Participarán más de 50 niñas y niños que durante tres semanas realizarán talleres, experimentos, actividades recreativas y dinámicas ambientales enfocadas en la preservación del recurso hídrico.

Esta acción se realiza con el trabajo coordinado entre el municipio, el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

El director general de OAPAS, Gregorio Ramos, destacó la iniciativa del presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, ya que es fundamental fomentar desde la niñez hábitos de cuidado y aprovechamiento responsable de este recurso.

En el parque Naucalli, señaló que las niñas y los niños tienen la capacidad de convertirse en promotores del cuidado del agua dentro de sus hogares y comunidades, al aprender acciones sencillas pero de gran impacto.

En el arranque del curso se presentó el Ágora del Agua, un sistema demostrativo de captación de agua de lluvia instalado por el Gobierno del Estado de México, a través de la CAEM, cuyo objetivo es mostrar de manera didáctica el ciclo natural y urbano del agua.

El director del OAPAS explicó que esta infraestructura permite captar, almacenar y reutilizar el agua pluvial. Como ejemplo, comentó que la lluvia registrada la noche anterior permitió llenar dos tinacos con capacidad de cinco mil litros cada uno, demostrando el potencial que tiene la captación de lluvia como alternativa para el aprovechamiento sustentable del recurso.

Por su parte, Mónica Antonio, directora general de Coordinación con Organismos Operadores de la CAEM, detalló que la estructura constituye un espacio de aprendizaje y reflexión con capacidad para captar hasta 10 mil litros de agua de lluvia, además de contar con un sistema de filtración y conducción que permite ejemplificar el proceso de aprovechamiento del agua pluvial.

Subrayó que la cultura del agua comienza con pequeñas acciones cotidianas, pero alcanza un mayor impacto cuando se convierte en un compromiso compartido entre sociedad y gobierno.

Como parte de las actividades inaugurales participó la alumna del CCH Naucalpan, Sofía O. Hernández, quien compartió con las niñas y los niños la experiencia del proyecto “Vuelo sobre el Agua”, desarrollado junto con sus compañeras y su asesora para contribuir a la restauración sustentable de ríos, trabajo que obtuvo el primer lugar en la Feria de las Ciencias de la Universidad.