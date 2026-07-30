Conciertos de Harry Styles dejarán derrama superior a los 2 mil mdp en CDMX

Harry Styles en CDMX 2026: dónde se hospeda y cuáles son los lugares que ya visitó antes de sus 6 conciertos en el Estadio GNP

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) prevé que los seis conciertos que ofrecerá Harry Styles en la capital del país generará una derrama económica superior a los 2 mil 094 millones de pesos, lo que fortalecerá la actividad comercial, turística y de servicios.

De acuerdo con la Canaco, por concepto de hospedaje se estima una derrama de 299 millones 698 mil pesos, impulsada por visitantes de otras entidades y del extranjero que pernoctarán en la capital.

En el sector gastronómico, que mostrará una intensa actividad comercial por concepto de consumo de alimentos y bebidas en restaurantes, cafeterías y establecimientos aledaños al recinto donde se presentará el cantante, se prevé una captación económica de poco más de 156 millones de pesos.

Además, se registrarán una mayor actividad los servicios de transporte público y privado, plataformas de movilidad, comercios dedicados a la venta de mercancía oficial y recuerdos, agencias de viajes, empresas de logística, seguridad privada y proveedores especializados, “lo que consolidará un efecto multiplicador que fortalece el empleo y el consumo en la capital”.

El presidente de Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, destacó que los beneficios económicos de este tipo de eventos trascienden la industria del entretenimiento y se reflejan en una amplia cadena de valor que fortalece a miles de empresas formales de la capital.

“Cada concierto de talla internacional representa una oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad. No solo se benefician los organizadores del espectáculo; también lo hacen hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, proveedores y miles de pequeñas y medianas empresas que participan directa o indirectamente en la atención de los visitantes”, señaló.