Harry Styles Conciertos de Harry Styles dejarían 2 mil mdp en derrama económica: este es el impacto que se espera por sus seis fechas en CDMX (Instagram: (@harrystyles))

Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la gira Together, Together Tour 2026 del cantante británico Harry Styles desde sus seis presentaciones en la capital del país en el Estadio GNP Seguros, dejarán una derrama económica que supera los 2,000 millones de pesos, lo que representa un fortalecimiento significativo para el comercio, los servicios y el turismo en la metrópoli.

La venta de boletos como el gran pilar de la derrama económica

Para su más reciente gira mundial, Together, Together Tour, la venta de boletos representa el principal motor de ingresos con la cantidad que supera los 1,638 millones de pesos.

Incluso cuenta con un lleno total con la asistencia de alrededor de 390,000 personas en el Estadio GNP Seguros, consolidando a la capital del país como una plaza clave en la industria de los espectáculos a nivel internacional.

¿Cuánto generarán el hospedaje y el turismo por los conciertos de Harry Styles?

En el rubro del hospedaje, las autoridades reportan una derrama económica de 299 millones 698 mil pesos. Este monto se encuentra impulsado por la llegada de fanáticos provenientes de diversos estados de la República Mexicana y de otros países.

Asimismo, el sector gastronómico registra un aumento considerable en el consumo de alimentos y bebidas dentro de restaurantes, cafeterías y establecimientos comerciales cercanos al recinto.

¿Qué impacto tiene la visita del artista en la economía local?

Más allá del entretenimiento, la presencia de Harry Styles en la Ciudad de México beneficia de forma indirecta a múltiples sectores productivos.

El flujo constante de visitantes locales e internacionales activa una amplia cadena de valor que contribuye a fortalecer a miles de negocios y empresas formales en la capital.

Ante todo esto, la derrama económica total está entre los 2,550 y 3,000 millones de pesos, lo que beneficia directamente a miles de negocios vinculados al turismo.

Con estas cifras, la residencia del cantante británico consolida a los espectáculos de gran escala como un motor fundamental para el desarrollo económico, el turismo y el impulso al sector gastronómico en el país.