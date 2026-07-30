Feria de Regreso a Clases Pofeco 2026 en CDMX: fechas, sede y descuentos para estudiantes

Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 La Feria de regreso a clases busca ofrecer una alternativa económica y viable para padres y madres de familia días antes del retorno a las aulas para estudiantes de primaria y secundaria. Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa Aguilar)

Mientras millones de estudiantes de primarias y secundarias siguen disfrutando del periodo vacacional de verano, madres y padres de familia ya comienzan a anticipar lo que será el regreso a clases el próximo lunes 31 de agosto de 2026. En prácticamente un mes, las aulas volverán a llenarse con alumnas y alumnos que continúan su trayectoria académica. Por eso, la Procuraduría Federal del Consumidor ha lanzado un evento para comprar útiles, uniformes, materiales y preparar el regreso a clases. Esto es lo que tienes que saber.

¿Qué es la Feria de regreso a Clases Profeco 2026?

La Feria de Regreso a Clases de Profeco es un programa anual organizado por el Gobierno de México para ayudar a las familias a reducir el costo del regreso a clases. Su objetivo es reunir en un mismo lugar a proveedores de artículos y servicios escolares que ofrecen descuentos, promociones y precios competitivos, además de acercar servicios gratuitos y orientación para las personas consumidoras.

Además de la feria, Profeco pone a disposición de madres, padres y tutores una Guía de Regreso a Clases con recomendaciones para planificar las compras, comparar precios, elaborar un presupuesto y promover un consumo responsable entre niñas, niños y adolescentes. Estas acciones forman parte de la estrategia de la dependencia para proteger la economía familiar e informar a las personas consumidoras durante la temporada de mayor demanda de productos escolares.

¿Cuándo y dónde es la Feria de regreso a clases Profeoco 2026 en CDMX?

Ahora, a un mes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027, la Profeco anunció oficialmente los detalles para la edición de este año en la capital del país, que se llevará a cabo el sábado 15 y el domingo 16 de agosto de este 2026.

El lugar destinado será la Expo Reforma, ubicada en Avenida Morelos 67, Colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc. El lugar estará abierto desde las 9:00 y hasta las 18:00 horas. Además, la entrada será completamente gratuita al público, por lo que sólo gastarás lo que compres dentro del evento y no se requerirá un monto mínimo.

¿Qué productos y descuentos habrá en la Feria de regreso a clases Profeco 2026 en CDMX?

En este evento, podrás encontrar precios especiales en productos indispensables para el regreso a clases como:

Uniformes

Mochilas

Útiles

Cuadernos

Libros

Además, también encontrarás otros servicios como cortes de cabello sin costo, certificados médicos gratuitos, así como asesorías y talleres de la Profeco sobre derechos del consumidor.