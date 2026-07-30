¿Sigue cerrada la México-Querétaro este 30 de julio?: Así marcha la circulación por la mañana

Un incidente carretero durante la madrugada de este jueves 30 de julio estuvo generando importantes afectaciones viales en la México-Cuernavaca, situación que mantiene una importante carga vehicular esta mañana, por lo que se recomienda salir con anticipación ante los posibles retrasos.
¿Por qué cerraron la México-Querétaro este jueves 30 de julio?
Por medio de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó a las 2:55 horas de un cierre parcial e la circulación en esta carretera a la altura del kilómetro 75 con dirección a Querétaro. Esta afectación ocurrió debido a un incidente de choque entre camiones, por lo que los servicios de emergencia comenzaron a operar en el lugar.
Esta reducción de carriles continuó hasta las 6:32 horas que se lograron retirar las unidades dañadas y se realizaron las labores de limpieza pertinentes. Sin embargo, como el trabajo duró varias hora, la carga vehicular y el tránsito lento se mantienen aún con el restablecimiento de la circulación por completo.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 75, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️— CAPUFE (@CAPUFE) July 30, 2026
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