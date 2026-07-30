¿Sigue cerrada la México-Querétaro este 30 de julio?: Así marcha la circulación por la mañana

Carretera México-Querétaro Un choque entre dos vehículos ocasionó afectaciones viales durante la madrugada. (Demian Chávez)

Un incidente carretero durante la madrugada de este jueves 30 de julio estuvo generando importantes afectaciones viales en la México-Cuernavaca, situación que mantiene una importante carga vehicular esta mañana, por lo que se recomienda salir con anticipación ante los posibles retrasos.

¿Por qué cerraron la México-Querétaro este jueves 30 de julio?

Por medio de sus redes sociales, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó a las 2:55 horas de un cierre parcial e la circulación en esta carretera a la altura del kilómetro 75 con dirección a Querétaro. Esta afectación ocurrió debido a un incidente de choque entre camiones, por lo que los servicios de emergencia comenzaron a operar en el lugar.

Esta reducción de carriles continuó hasta las 6:32 horas que se lograron retirar las unidades dañadas y se realizaron las labores de limpieza pertinentes. Sin embargo, como el trabajo duró varias hora, la carga vehicular y el tránsito lento se mantienen aún con el restablecimiento de la circulación por completo.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoQuerétaro, km 75, dirección Querétaro. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) July 30, 2026

Para más información, puedes consultar las actualizaciones en tiempo real a través de los canales oficiales de comunicación de CAPUFE.